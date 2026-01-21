Ông Zelensky: Phòng không Ukraine chưa làm tốt nhiệm vụ chặn UAV Nga

Tổng thống Zelensky cho rằng không quân Ukraine chưa đạt hiệu quả trong nhiệm vụ đánh chặn UAV Geran của Nga, cần tổ chức lại cách thức hoạt động.

Trong bài phát biểu hàng ngày tối 20/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran của Nga đã tiếp tục đánh trúng hạ tầng năng lượng tại tỉnh Kiev và cơ sở này đang được sửa chữa.

"Không quân chưa đạt yêu cầu về hiệu quả chiến đấu trong nhiệm vụ đối phó UAV dạng Shahed. Chúng ta có vũ khí đánh chặn và đã huy động rất nhiều lực lượng, trong đó những tổ phòng không di động và tiêm kích F-16", ông nói và yêu cầu không quân Ukraine tổ chức lại phương án tác chiến.

Tổng thống Zelensky thông báo đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov xem xét riêng vấn đề này trước khi đưa ra kết luận.

Tổng thống Zelensky phát biểu hôm 19/1. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Bộ tư lệnh không quân Ukraine trước đó cho biết Nga rạng sáng 20/1 tấn công nước này bằng một tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon, 18 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và phòng không S-300 hoán cải để đánh đất, 15 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 cùng 339 máy bay không người lái (UAV) các loại, với hướng tấn công chính là Kiev.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 14 tên lửa Iskander-M và S-300, 13 tên lửa Kh-101 và 315 UAV. 5 tên lửa và 24 UAV còn lại đánh trúng 11 khu vực, mảnh vỡ cũng rơi xuống 12 địa điểm. Chúng tôi đang làm rõ thông tin về hai tên lửa còn lại", cơ quan này cho biết, song không nêu cụ thể về các loại vũ khí để lọt.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết đòn tấn công đã gây gián đoạn nguồn cung nhiệt sưởi ấm cho 5.635 tòa chung cư, làm khu vực của thành phố ở bờ đông sông Dnieper bị mất nước. Một người tại thành phố Kiev bị thương, một người ở tỉnh Kiev thiệt mạng.

Ngoài thủ đô Kiev và tỉnh cùng tên, Nga còn gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng và cơ sở khác tại tỉnh Vinnytsia, Dnipro, Odessa, Poltava, Sumy và khu vực Ukraine kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia. Hai người cũng bị thương khi một cơ sở sản xuất tại tỉnh Dnipropetrovsk trúng đòn, theo giới chức địa phương.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) hồi đầu tuần cho biết Nga đã triển khai dòng Geran mới, mang định danh Geran-5. Nó có thiết kế giống phi cơ cánh bằng truyền thống, thay vì dùng thiết kế cánh tam giác như trước, đồng thời được nâng cấp động cơ phản lực để đạt tốc độ tối đa khoảng 600 km/h.

Geran-5 được cho là có tầm bay khoảng 960 km và mang đầu đạn nặng 90 kg. GUR nhận định Nga muốn triển khai mẫu phi cơ tự sát này từ cường kích Su-25, thay vì chỉ phóng từ bệ mặt đất như trước đây, nhằm tăng phạm vi hoạt động.

UAV Geran Nga mang tên lửa vác vai trong ảnh đăng ngày 4/1. Ảnh: Ukrainska Pravda

Geran là UAV tự sát do Nga tự sản xuất dựa trên thiết kế dòng Shahed-136 của Iran, bắt đầu thực chiến tại Ukraine từ mùa thu năm 2022.

Nga thường xuyên cải tiến dòng Geran, tăng khối lượng đầu đạn mà UAV mang theo, lắp động cơ phản lực để phi cơ bay cao và nhanh hơn, cũng như trang bị cảm biến, camera và hệ thống điều khiển từ xa. Một số UAV Geran-2 gần đây mang theo tên lửa đối không tầm ngắn R-60 hoặc tên lửa vác vai Verba, có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 6-8 km.

Lực lượng Nga cũng liên tục thay đổi chiến thuật tập kích với UAV Geran, trong đó có dùng phi cơ mở đường cho tên lửa, tấn công theo bầy để áp đảo phòng không Ukraine, thậm chí dùng biến thể lắp camera săn lùng các tổ phòng không cơ động của đối phương rồi chỉ thị mục tiêu cho UAV đồng đội tập kích.

Phạm Giang (Theo AFP, Ukrainska Pravda, Business Insider)