Ông Zelensky: Nga đang dùng lãnh thổ Belarus để tập kích Ukraine

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga đang dùng các khu nhà tại Belarus để vượt qua lưới phòng thủ và tập kích mục tiêu ở Ukraine.

"Chúng tôi ghi nhận Nga đang tìm cách vượt qua các trận địa phòng thủ của Ukraine thông qua lãnh thổ nước láng giềng Belarus. Đây là động thái tiềm ẩn rủi ro đối với Belarus. Thật không may là họ đang từ bỏ chủ quyền để đáp ứng tham vọng của Nga", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói hôm 26/12, sau cuộc họp với Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Ông thêm rằng tình báo Ukraine phát hiện Belarus đang triển khai thiết bị phục vụ tấn công tại những khu dân cư gần biên giới. "Ăng-ten và thiết bị được bố trí trên mái chung cư 5 tầng, giúp dẫn đường cho máy bay không người lái Nga đến mục tiêu ở những khu vực phía tây Ukraine. Belarus phải chấm dứt trò chơi nguy hiểm này", Tổng thống Ukraine cho hay.

Ông Zelensky và tình báo Ukraine chưa công bố bằng chứng về cáo buộc trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 22/12. Ảnh: Reuters

Giới chức Nga và Belarus chưa bình luận về thông tin.

Belarus là đồng minh thân thiết của Nga và từng cho phép nước này sử dụng lãnh thổ để mở chiến dịch quân sự vào Ukraine tháng 2/2022. Hiệp định thành lập Nhà nước Liên minh được Nga và Belarus ký kết vào năm 1999, nhằm thiết lập cơ sở pháp lý cho nhà nước liên minh trên các lĩnh vực như kinh tế, thông tin, công nghệ, nông nghiệp và an ninh biên giới.

Lực lượng Nga gần đây tiến hành những đòn tấn công dữ dội nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine và gây thiệt hại nặng cho đối phương. Moskva khẳng định đây là hành động trả đũa các cuộc tập kích của Kiev, nhấn mạnh mục tiêu là cơ sở phục vụ quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Ukraine thời gian qua cũng leo thang tập kích kho chứa và nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm mục đích hạn chế nguồn xuất khẩu năng lượng và gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cho nước láng giềng.

Vị trí Nga, Ukraine và Belarus. Đồ họa: AP

Huyền Lê (Theo Reuters)