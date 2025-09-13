Ông Zelensky chê cách NATO đánh chặn UAV

Tổng thống Ukraine cho rằng việc NATO sử dụng vũ khí phòng không đắt tiền đánh chặn UAV giá rẻ không phải là phương án hiệu quả.

Tại cuộc họp báo ngày 11/9 ở Phần Lan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo phương Tây về việc quá phụ thuộc vào những loại đạn phòng không đắt tiền, trong khi máy bay không người lái (UAV) tầm xa giá rẻ ngày một phổ biến.

"Một quả tên lửa Patriot có giá 2-3 triệu USD, trong khi một UAV kiểu Shahed hoặc Geran có giá 100.000 USD. Không nên dùng đạn Patriot chống UAV loại này", ông Zelensky nói.

Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra sau khi ít nhất 19 UAV xâm nhập Ba Lan trước đó một ngày, giữa lúc Nga tiến hành đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraina. Ba Lan và các đồng minh NATO đã huy động tiêm kích F-16, F-35 bắn hạ ít nhất 3 UAV. Các khẩu đội Patriot của Đức đóng tại Ba Lan cũng được đặt trong tình trạng báo động cao.

Các UAV bị hạ được cho là dòng Geran hoặc phi cơ mồi bẫy Gerbera loại rẻ tiền. Tiêm kích NATO dường như đã sử dụng tên lửa đối không AIM-120C-7 có giá khoảng hai triệu USD, cũng như AIM-120X có giá 400.000-500.000 USD mỗi quả.

Xác một UAV xâm nhập không phận Ba Lan ngày 10/9. Ảnh: Visegrad 24

"Họ đã dùng những quả tên lửa có giá 1-1,2 triệu USD, đó không phải cách đối phó hợp lý", ông Zelensky nói. "Tất nhiên, NATO phải làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho người dân, nhưng xét về tổng thể và cách tác chiến, đó không phải là điều hợp lý".

Giới chuyên gia nhận định vụ UAV xâm nhập Ba Lan là phép thử để xem liệu hệ thống phòng không của NATO có chống lại được các vụ tập kích bằng vũ khí này hay không. Theo ông Zelensky, dường như không một thành viên NATO nào đạt khả năng sẵn sàng đối phó với UAV.

"Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ huấn luyện họ, bởi hệ thống Patriot của Ba Lan không thể làm gì trong trận tập kích với UAV như dòng Geran. Patriot là vũ khí chống tên lửa đạn đạo", ông Zelensky nói. "Khi bị tập kích bằng 500-800 UAV Geran mỗi ngày, chúng tôi không dùng Patriot để hạ chúng".

Vị trí Ba Lan, Nga và Ukraine. Đồ họa: FT

Quân đội Ukraine triển khai các tổ phòng không di động sử dụng xe bán tải hoặc xe tải gắn súng phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, drone đánh chặn và trực thăng để đối phó UAV. Đôi khi tiêm kích của Ukraine cũng tham gia hoạt động này.

Ông Zelensky gọi đây là lưới phòng không đa hệ thống và khuyên các quốc gia thành viên NATO áp dụng phương pháp này. "Chỉ có Ukraine và Nga sở hữu lưới phòng không như vậy", ông nói.

Giới chuyên gia và quan chức quốc phòng phương Tây trước đó cũng chỉ ra rằng NATO đang phụ thuộc vào vũ khí tối tân, trong đó có tiêm kích F-35 và tên lửa phòng không Patriot, để đối phó với UAV giá rẻ. Họ đánh giá đây không phải giải pháp bền vững trong xung đột cường độ cao và cần kết hợp những phương án rẻ tiền hơn.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP, Businessinsider)