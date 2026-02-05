Ông Zelensky: 55.000 lính Ukraine đã thiệt mạng trong xung đột

Tổng thống Zelensky cho biết 55.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ đầu xung đột, tăng gần 9.000 người so với cách đây một năm.

"Theo số liệu từ chiến trường, số lượng binh sĩ thiệt mạng, gồm quân nhân chuyên nghiệp và người được huy động, là 55.000", Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 4/2, thêm rằng "lượng lớn" lính Ukraine hiện được coi là mất tích nhưng không nêu con số cụ thể.

Tổng thống Zelensky cho rằng Nga không đếm số binh sĩ tử trận còn Ukraine "buộc phải làm vậy". Ông cảnh báo Moskva sẽ tiếp tục hứng chịu tổn thất nặng nề nếu cố gắng kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, bằng vũ lực.

"Điều đó sẽ khiến Nga phải trả giá bằng thêm 800.000 thi thể binh sĩ. Họ sẽ cần ít nhất hai năm với tiến độ rất chậm. Theo tôi, họ sẽ không trụ được lâu đến thế", Tổng thống Ukraine cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 3/2. Ảnh: AP

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng Kiev sẽ không bao giờ nhượng bộ về vấn đề chủ quyền lãnh thổ. "Đây là đất của chúng tôi", lãnh đạo Ukraine nói.

Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bước sang ngày thứ hai. Giới chức Ukraine cho biết sự kiện diễn ra "thực chất và hiệu quả, tập trung vào những bước đi cụ thể và giải pháp thực tiễn".

Sau ngày làm việc đầu tiên, Tổng thống Zelensky cho biết Nga và Ukraine dự kiến sớm nối lại hoạt động trao đổi tù binh. Ông tuần trước cáo buộc Moskva đình chỉ hoạt động này do "cảm thấy không thu được lợi ích".

Vấn đề lãnh thổ hiện là khúc mắc chính trong đàm phán về chấm dứt xung đột Ukraine. Moskva muốn Kiev rút khỏi các khu vực còn kiểm soát ở vùng Donbass, trong khi Ukraine muốn đóng băng tiền tuyến hiện tại và từ chối đơn phương rút quân.

Nga và Ukraine hiếm khi công bố số liệu thương vong trên chiến trường. Tổng thống Zelensky hồi tháng 2/2025 cho biết hơn 46.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và gần 380.000 quân nhân bị thương kể từ đầu xung đột.

Quân nhân Ukraine trở về sau khi làm nhiệm vụ ở tỉnh Donetsk hôm 31/1. Ảnh: AP

Lần gần nhất Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ số liệu về thiệt hại của quân đội nước này là tháng 9/2022, khi thông báo 5.937 quân nhân đã thiệt mạng.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Mỹ, hồi tháng trước nhận định gần 325.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ đầu xung đột, trong khi số liệu này của Ukraine là 100.000-140.000 người. Nếu tính cả số trường hợp bị thương và mất tích, tổng thương vong của hai bên trong chiến sự là gần 1,8 triệu người, theo CSIS.

Giới chức Nga và Ukraine không bình luận về con số do CSIS đưa ra.

Tỷ lệ trao đổi thi thể quân nhân giữa hai bên đang có sự chênh lệch lớn. Trong lần gần nhất diễn ra hôm 29/1, Nga bàn giao 1.000 thi thể quân nhân cho Ukraine để đổi lấy 38 tử sĩ. Tính trong năm 2025, Moskva đã trao trả hơn 15.000 thi thể cho Ukraine và nhận về khoảng 400 tử sĩ.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, AFP, Moscow Times)