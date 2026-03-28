Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch Hà Nội

Ông Vũ Đại Thắng được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp thứ nhất sáng 28/3, tiếp tục đảm nhiệm vị trí người đứng đầu chính quyền Thủ đô.

Ông Vũ Đại Thắng 51 tuổi, quê Hà Nội nhưng sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Ông có nền tảng chuyên môn về kinh tế, luật và quan hệ quốc tế, từng học thạc sĩ tại Đại học Waseda (Nhật Bản). Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 12, Ủy viên Trung ương khóa 13, 14.

Trong 28 năm công tác, ông có khoảng 20 năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trải qua các vị trí chuyên viên kinh tế đối ngoại, chuyên viên lĩnh vực dịch vụ, Phó vụ trưởng, Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế. Đây là giai đoạn ông tích lũy kinh nghiệm về quản lý phát triển, đầu tư và thương mại.

Từ năm 2014, ông được luân chuyển về địa phương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam và giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2018, ông trở lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư với cương vị Thứ trưởng.

Năm 2020, ông được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; 4 năm sau được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 và tháng 9/2025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, sau đó được HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Vũ Đại Thắng Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Ngọc Thành

Phát biểu sau khi được bầu, ông Vũ Đại Thắng cho biết rất vinh dự, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm, cam kết cùng tập thể UBND thành phố xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại.

Người đứng đầu chính quyền Thủ đô dẫn Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị ban hành ngày 17/3 về phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới, với định hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", lấy con người làm trung tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển. Theo nghị quyết, đến năm 2035 Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực; tầm nhìn đến năm 2065 là thành phố toàn cầu phát triển bền vững.

Ông cho rằng các mục tiêu này là "mệnh lệnh phát triển", đòi hỏi lãnh đạo thành phố đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết về phát triển Thủ đô; đồng thời thực hiện đồng bộ quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn, phát triển đô thị đa trung tâm, bền vững.

Thành phố cũng sẽ phát huy hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi), nâng cao năng lực quản trị, huy động nguồn lực cho hạ tầng chiến lược và chăm lo đời sống người dân. "Mọi chủ trương, chính sách nếu chưa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì chưa thể coi là hoàn thành nhiệm vụ; niềm tin và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất cho hiệu quả điều hành", ông nói.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và 17 Uỷ viên UBND thành phố. Ảnh: Hoàng Phong

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng bầu các Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng và bà Vũ Thu Hà.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội khóa 17 đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố; các Phó chủ tịch HĐND gồm ông Trần Thế Cương, Phạm Quí Tiên và bà Phạm Thị Thanh Mai.

Võ Hải