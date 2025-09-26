Ông Vũ Đại Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 với 100% phiếu thuận, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chiều 26/9.

Cùng với việc bầu ông Thắng tái cử Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh (Chủ tịch HĐND tỉnh), ông Bùi Văn Khắng (Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Vũ Tiến Quyết giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 thành viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với 11 thành viên, do ông Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, làm Chủ nhiệm.

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Xuân Hoa

Ông Vũ Đại Thắng 50 tuổi, quê Hà Nội, Thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), Cử nhân Kinh tế đối ngoại và Cử nhân Luật. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Ông từng giữ chức Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2015. Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 8/2020 đến 10/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Đến tháng 10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 16 có 366 đại biểu, đại diện cho hơn 104.000 đảng viên toàn tỉnh. Trong đó 39 đại biểu đương nhiên, 327 đại biểu được bầu tại 59 đảng bộ trực thuộc. Đại biểu cao tuổi nhất 68, ít tuổi nhất 29 (Đảng bộ Đặc khu Vân Đồn). 95,36% đại biểu tham gia cấp ủy các cấp từ cơ sở đến Trung ương.

Lê Tân