Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch thành phố Hà Nội

HĐND thành phố Hà Nội bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi Bộ Chính trị điều động ông tham gia Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy.

Chiều 28/11 tại Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngay sau đó, HĐND thành phố tiến hành kỳ họp để kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố quyết nghị cho ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân. Hội đồng tiếp tục bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành.

Ông Vũ Đại Thắng. Ảnh: TTXVN

Ông Vũ Đại Thắng 50 tuổi, quê Hà Nội, có nền tảng chuyên môn về kinh tế, luật và quan hệ quốc tế, từng học thạc sĩ tại Đại học Waseda (Nhật Bản). Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 12 và là Ủy viên Trung ương khóa 13.

Trong 28 năm công tác, ông có 20 năm gắn bó với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lần lượt trải qua các vị trí chuyên viên kinh tế đối ngoại, chuyên viên lĩnh vực dịch vụ, rồi giữ chức Phó vụ trưởng, Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế. Đây là giai đoạn ông tích lũy kinh nghiệm sâu về quản lý phát triển, đầu tư, thương mại - những lĩnh vực trụ cột của Bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Đại Thắng. Ảnh: Ngọc Thành

Từ năm 2014, ông được luân chuyển về địa phương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam và được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2018, ông trở lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư với cương vị Thứ trưởng, phụ trách nhiều mảng điều hành của Bộ.

Năm 2020, ông được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và 4 năm sau được Bộ Chính trị điều động ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 9/2025, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục là người chịu trách nhiệm dẫn dắt tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Võ Hải