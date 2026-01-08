Ông Vance: Venezuela chỉ được bán dầu nếu phục vụ lợi ích Mỹ

Phó tổng thống Vance tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát nguồn thu ngân sách của Venezuela và Caracas chỉ được bán dầu nếu điều đó phục vụ lợi ích của Washington.

Trong cuộc phỏng vấn được Fox News phát sóng ngày 7/1, Phó tổng thống JD Vance cho biết chiến lược của Mỹ khi điều hành Venezuela sẽ là "kiểm soát ngân sách".

"Chúng tôi kiểm soát các nguồn năng lượng và nói với chính quyền Venezuela rằng họ được phép bán dầu, miễn là điều đó phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ, nếu không họ sẽ bị cấm bán dầu. Đó là cách chúng tôi gây áp lực đáng kể lên quốc gia này mà không phải hy sinh tính mạng hay gây nguy hiểm cho công dân Mỹ", ông nói.

Liên quan vụ Tuần duyên Mỹ bắt tàu dầu Marinera ở Bắc Đại Tây Dương, ông Vance nói phương tiện này "giả danh là tàu Nga" nhằm né tránh lệnh trừng phạt. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trước đó cũng nói rằng Marinera "thuộc đội tàu bóng tối của Venezuela" và "không thuộc quốc gia nào".

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại thủ đô Washington tháng 11/2025. Ảnh: AFP

Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA ngày 7/1 cho biết đang đàm phán với Mỹ về "bán một lượng dầu trong khuôn khổ quan hệ thương mại hiện có giữa hai nước".

"Quy trình này được triển khai theo phương án tương tự những cơ chế đang áp dụng với các công ty quốc tế, dựa trên giao dịch thương mại thuần túy với tiêu chí về tính hợp pháp, minh bạch và lợi ích cho cả hai bên. PDVSA tái khẳng định cam kết tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển quốc gia vì lợi ích của người dân Venezuela, đồng thời góp phần bảo đảm ổn định năng lượng toàn cầu", tập đoàn cho hay.

Chưa rõ PDVSA sẽ nhận tiền từ việc bán dầu cho Mỹ thế nào. Doanh nghiệp này đang bị trừng phạt, đồng nghĩa với bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, tài khoản của công ty cũng bị đóng băng và họ bị cấm thực hiện giao dịch bằng USD.

Hai nguồn tin giấu tên cho biết quan chức Mỹ và Venezuela đã thảo luận về cơ chế bán hàng khả thi, trong đó có đấu giá để cho phép bên mua từ Mỹ đấu thầu các lô hàng, cũng như cấp giấy phép cho đối tác kinh doanh của PDVSA để có thể thiết lập hợp đồng cung cấp.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tập kích và bắt vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tổng thống Donald Trump ngày 6/1 thông báo chính quyền lâm thời Venezuela sẽ giao cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu chất lượng cao, vốn thuộc diện bị trừng phạt.

Venezuela có khoảng 303 tỷ thùng dầu thô, chiếm khoảng 17% trữ lượng dầu thế giới, song sản lượng khai thác chỉ chiếm 1%. Nguyên nhân là do lệnh trừng phạt từ Mỹ và nhiều thập kỷ quản lý không tốt, song một phần đến từ đặc tính của dầu mỏ Venezuela vốn khó tinh chế và đòi hỏi chi phí lớn.

