Ông Trương Quốc Huy xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Trương Quốc Huy đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân.

Chiều 9/1, tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đại diện ban Tổ chức Trung ương cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý cho ông Trương Quốc huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Huy cũng được chấp thuận thôi giữ các chức danh có liên quan, được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Trương Quốc Huy thôi làm Bí thư Phú Thọ sau hơn ba tháng đảm nhiệm chức danh này. Người thay ông Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ là Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương Phạm Đại Dương.

Ông Trương Quốc Huy tại sự kiện ở tỉnh Phú Thọ tháng 11/2025: Ảnh: Báo Phú Thọ

Ông Trương Quốc Huy 56 tuổi, quê Nam Định (nay là Ninh Bình), có bằng cử nhân Kinh tế lao động, thạc sĩ Quản lý kinh tế; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông từng làm Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai (Nghệ An), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (cũ), Bí thư Huyện ủy Duy Tiên. Tháng 9/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và đến tháng 3/2025 làm Bí thư Tỉnh ủy.

Khi Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình mới hồi tháng 6/2025, ông Huy được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.

Cuối tháng 9/2025, trong đợt luân chuyển cán bộ thực hiện chủ trương lãnh đạo tỉnh thành không phải người địa phương, ông Huy được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Vũ Tuân