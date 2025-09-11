Ông Trương Gia Bình: 'Thiết kế mô hình để doanh nghiệp siêu nhỏ chơi được cùng ông lớn'

Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp lớn tiên phong dẫn dắt ngành, kéo theo doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cùng tham gia, theo ông Trương Gia Bình.

Ngày 11/9, Ban IV công bố mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối tư nhân, góp phần đưa Nghị quyết 68 về phát triển khối này đi vào cuộc sống.

Mô hình trên gồm bốn ủy ban đại diện cho các doanh nghiệp trong 17 lĩnh vực gồm đổi mới sáng tạo, sản xuất, hạ tầng, logistics, dịch vụ, nhân lực, hướng tới mục tiêu "công - tư kiến quốc", nơi doanh nghiệp tư nhân và cơ quan Nhà nước cùng làm và chia sẻ trách nhiệm.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, Trưởng ban IV chia sẻ tại lễ công bố mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam sáng nay. Ảnh: Ban IV

Cũng theo mô hình này, doanh nghiệp lớn được kêu gọi tiên phong, dẫn dắt ngành, kéo theo hệ sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ. Tức, doanh nghiệp siêu nhỏ cũng thấy được cơ hội, "chơi được cùng ông lớn".

Chủ tịch FPT nêu thực trạng nhiều doanh nghiệp Việt không muốn liên kết, mà làm một mình "từ A - Z", khiến sức cạnh tranh giảm. Ông khuyến nghị mỗi doanh nghiệp chỉ nên làm tốt một công đoạn, để các doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái thực hiện từng công đoạn còn lại.

Việc liên kết các doanh nghiệp, thay vì "mạnh ai nấy làm", cùng liên kết giữa khối công và tư nhằm tìm lời giải cho mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong 20 năm, đưa Việt Nam thành nước thu nhập cao năm 2045.

Phát triển theo hệ sinh thái là một trong hai bài học thành công được ông Trương Gia Bình nêu, học hỏi từ doanh nghiệp bán dẫn Đài Loan TSMC. Bài học thứ hai là từ "kỳ tích sông Hàn" của Hàn Quốc, với việc thúc đẩy các doanh nghiệp dân tộc phát triển, đảm đương các ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

Toàn cảnh kinh tế tư nhân là chuỗi hoạt động thường niên, với sự kiện chính là đối thoại cùng lãnh đạo Chính phủ, được ví như "Hội nghị Diên Hồng", dự kiến diễn ra ngày 10/10.

Sự kiện đặt mục tiêu 20 - 200 - 2.000, với việc theo sát, gỡ vướng 20 dự án trọng điểm quốc gia, phát triển 200 doanh nghiệp quốc gia (không chỉ vài doanh nghiệp lớn như Hàn Quốc) và 2.000 trí thức, doanh nhân hội tụ. Ví dụ, một trong các dự án trọng điểm là đường sắt Bắc - Nam, mô hình này sẽ theo sát từng vướng mắc cùng cách tháo gỡ từ cấp trung ương, địa phương, xuống tới cấp xã. Tức, khó khăn của doanh nghiệp cũng được coi như khó khăn của quốc gia, không phải "tự làm, tự gánh" như trước.

Thêm vào đó, doanh nghiệp lớn thực hiện dự án cấp quốc gia phải huy động được doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tham gia, tức xây dựng một hệ sinh thái. "Khi cả ngành thực hiện được dự án, hay chiến lược phát triển, tất cả doanh nghiệp trong ngành đều có cơ hội phát triển theo", ông Tín nói bên lề sự kiện. Ông thêm rằng đó là cơ sở cho kỳ vọng tăng trưởng hai chữ số kéo dài nhiều năm.

Để lan tỏa niềm tin tới giới doanh nghiệp khởi nghiệp (startup), nhỏ và siêu nhỏ, ông Mai Hữu Tín, Tổng giám đốc Tập đoàn U&I, thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam, nói họ sẽ hiệu triệu lòng yêu nước trong từng người Việt, doanh nhân - những người khát khao muốn làm điều to lớn hơn cho doanh nghiệp, cộng đồng.

Những doanh nhân đầu ngành cũng kêu gọi sự tham gia của người trẻ vào công cuộc gây dựng kinh tế đất nước, khi lãnh đạo cao nhất của đất nước đã phát tín hiệu tích cực, và những doanh nhân lão làng cũng nhìn ra cơ hội. "Giờ là thời điểm đẹp nhất để các bạn vào cuộc, để tất cả cùng tham gia kiến quốc", ông Tín nói.

Ông Trương Gia Bình kỳ vọng sau này "chúng ta sẽ kể câu chuyện của Việt Nam tương tự những câu chuyện thần kỳ về Đài Loan, Hàn Quốc - một câu chuyện chưa có tiền lệ".

Thủy Trương