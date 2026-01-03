Ông Trump: 'Trực thăng Mỹ trúng đạn khi tập kích Venezuela'

Tổng thống Trump cho biết một trực thăng Mỹ đã trúng đạn khi tiến hành chiến dịch tập kích Venezuela, nhưng vẫn trở về an toàn.

"Tôi nghĩ không có ai thiệt mạng. Tôi phải nói như vậy, vì có vài người trúng đạn, nhưng họ đã trở về và được cho là trong tình trạng khá tốt", Tổng thống Donald Trump đề cập chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ tại Caracas, Venezuela khi trả lời phỏng vấn Fox News qua điện thoại hôm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida ngày 22/12/2025. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cho biết những binh sĩ Mỹ này bị thương khi tìm cách đột kích vào địa điểm ông mô tả là "pháo đài kiên cố" ở căn cứ quân sự Fort Tiuna tại Caracas để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông thêm rằng một trực thăng quân sự Mỹ đã trúng đạn khi thực hiện chiến dịch, nhưng vẫn có thể trở về căn cứ. "Chúng ta không để mất phi cơ nào. Mọi thứ đều trở về. Một trực thăng bị hư hại khá nặng, nhưng chúng tôi đã đưa được nó quay về", ông chủ Nhà Trắng nói.

Tổng thống Trump cho biết ông đã cùng các tướng lĩnh đã theo dõi trực tiếp toàn bộ chiến dịch bắt ông Maduro tại một căn phòng trong dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida.

"Tôi được nghe những quân nhân thực thụ bình luận rằng không có quốc gia nào khác trên Trái Đất có thể thực hiện chiến dịch như vậy", ông nói. "Tôi theo dõi mọi thứ sát sao, gần như đang xem chương trình truyền hình vậy".

Xuất hiện đội hình trực thăng đổ bộ ở Caracas Trực thăng Mỹ trên bầu trời thủ đô Caracas khi chiến dịch đột kích diễn ra. Video: X/DiscloseTV

Ông mô tả các binh sĩ Mỹ đã phá nhiều lớp cửa sắt để xông vào bắt ông Maduro rồi nhanh chóng rút lui. Tổng thống Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores sau đó được đưa lên tàu đổ bộ USS Iwo Jima đang tham gia chiến dịch chống ma túy ở vùng biển Caribe và sẽ đến New York.

Tổng thống Mỹ cho biết ông trao đổi với ông Maduro khoảng một tuần trước, trong đó lãnh đạo Venezuela cố gắng thương lượng nhưng bất thành. Phó tổng thống Mỹ JD Vance viết trên mạng xã hội rằng ông Trump "đã đưa ra nhiều đường lui" cho ông Maduro trước khi Washington mở chiến dịch tập kích.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ, bà Cilia Flores, tại Caracas ngày 10/1/2025. Ảnh: AFP

Về tương lai Venezuela, ông Trump cho biết Mỹ đang quyết định xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với quốc gia Nam Mỹ.

"Chúng tôi không thể mạo hiểm để người khác tiếp quản những gì ông Maduro để lại. Vì vậy, chúng tôi sẽ can dự rất sâu vào việc này", ông Trump nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết ông Maduro và bà Flores đã bị truy tố ở New York với các cáo buộc âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ súng máy và vũ khí hủy diệt, và âm mưu tàng trữ súng máy và vũ khí hủy diệt nhằm chống lại Mỹ.

"Những người liên quan sẽ sớm phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của công lý Mỹ, trên đất Mỹ, trước các tòa án Mỹ", bà Bondi viết trên X.

Như Tâm (Theo AFP, CNN, Reuters)