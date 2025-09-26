Ông Trump: Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ngăn Israel sáp nhập Bờ Tây, khi Tel Aviv cân nhắc động thái này để đáp trả loạt nước công nhận Nhà nước Palestine.

"Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Điều đó sẽ không xảy ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 25/9.

Ông Trump cũng bày tỏ lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột Israel - Hamas, tương tự thái độ mà đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thể hiện bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước đó. "Chúng tôi đang tiến gần đến đạt được thỏa thuận tại Dải Gaza, thậm chí là hòa bình", Tổng thống Trump cho biết.

Tuyên bố được lãnh đạo Mỹ đưa ra sau khi điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về xung đột ở Gaza. Ông Netanyahu sẽ phát biểu trước Liên Hợp Quốc trong hôm nay, trước khi gặp ông Trump tại thủ đô Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 25/9. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn AFP, chính phủ Israel đang xem xét động thái trên nhằm đáp trả hàng loạt quốc gia, trong đó có nhiều nước phương Tây như Anh và Pháp, gần đây công nhận Nhà nước Palestine. Những người cực hữu ở Israel cho rằng sáp nhập Bờ Tây sẽ chấm dứt mọi triển vọng về Palestine độc lập.

Khi gặp lãnh đạo các quốc gia Arab và Hồi giáo chủ chốt tại Liên Hợp Quốc hôm 23/9, Tổng thống Trump đã được cảnh báo về hậu quả nếu Israel quyết định tiến hành kế hoạch trên.

"Tôi nghĩ Tổng thống Mỹ hiểu rõ những rủi ro và nguy hiểm liên quan kế hoạch sáp nhập Bờ Tây", Ngoại trưởng Arab Saudi Faisal bin Farhan cho biết.

Arab Saudi đang cân nhắc công nhận Israel, động thái có thể trở thành bước đi mang tính biểu tượng lớn nếu diễn ra, do nước này là nơi đặt một trong hai thánh địa thiêng liêng nhất của Hồi giáo.

Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), quốc gia bình thường hóa quan hệ với Israel năm 2020, cũng công khai kêu gọi Tel Aviv không sáp nhập Bờ Tây. Israel bình thường hóa quan hệ với UAE được coi là thành tựu nổi bật của ông Trump và ông Netanyahu.

Vị trí Bờ Tây. Đồ họa: AFP

Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã ủng hộ mạnh mẽ Thủ tướng Netanyahu trong lúc Israel chịu sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế về thương vong dân thường ngày càng tăng tại Dải Gaza. Dù vậy, ông Netanyahu đã nhiều lần hành động ngược ý ông Trump, khi liên tiếp tấn công mục tiêu ở Iran, Qatar và Syria trong lúc Mỹ đang tiến hàng nỗ lực ngoại giao.

Theo số liệu do cơ quan y tế ở Dải Gaza cung cấp và được Liên Hợp Quốc công nhận là đáng tin cậy, chiến dịch của Israel tại vùng lãnh thổ đã khiến hơn 65.000 người Palestine thiệt mạng kể từ tháng 10/2023.

Trong chiến tranh Trung Đông năm 1967, quân đội Israel đã chiếm giữ Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza, những khu vực được coi là thuộc về Palestine. Giới chức Israel sau đó xây dựng các khu định cư trên khắp Bờ Tây và không ngừng mở rộng chúng.

Phạm Giang (Theo AFP)