Ông Trump thúc giục Ukraine nhanh chóng đạt thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Trump kêu gọi Ukraine hành động nhanh chóng để đạt thỏa thuận hòa bình với Nga trước khi Moskva đổi ý về vấn đề này.

"Họ đang tiến gần đến một thỏa thuận, song tôi hy vọng Ukraine sẽ hành động nhanh chóng vì còn có Nga ở đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 18/12. "Các bạn biết đấy, mỗi khi Ukraine mất quá nhiều thời gian thì Nga lại đổi ý".

Truyền thông Mỹ đưa tin đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff dự kiến gặp các quan chức Nga tại Miami trong ngày 19/12. Ông Trump nhận định các cuộc đàm phán "khó khăn hơn một chút so với chúng tôi nghĩ, song vẫn có cơ hội để chúng ta hoàn thành việc này, có thể sẽ sớm thôi".

Nga và Ukraine chưa bình luận về phát biểu của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng ngày 17/12. Ảnh: AP

Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày thông báo phái đoàn Ukraine sẽ thảo luận với phía Mỹ vào ngày 19-20/12. Ông Zelensky đề nghị Mỹ cung cấp thêm chi tiết về đảm bảo an ninh để bảo vệ Ukraine trước nguy cơ bị Nga tấn công sau thỏa thuận.

"Mỹ sẽ làm gì nếu Nga lại tấn công Ukraine?", ông Zelensky nói. "Những đảm bảo an ninh này sẽ có tác dụng gì? Chúng sẽ hoạt động ra sao?".

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine cần quyết định về vấn đề tài chính trước cuối năm nay, động thái có thể giúp nước này có thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

"Các tài sản của Nga phải được dùng để ngăn cản nước này tấn công, cũng như xây dựng lại những gì mà họ đã phá hủy. Điều này đúng về mặt đạo đức, công bằng và hợp pháp", ông Zelensky nói, đồng thời cảnh báo một trong những hậu quả mà Ukraine có thể gánh chịu nếu thiếu khoản hỗ trợ là không thể sản xuất drone và UAV.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 18/12. Ảnh: AFP

Liên minh châu Âu (EU) ước tính Ukraine sẽ cần thêm 159 tỷ USD để duy trì hoạt động trong hai năm tới. Các lãnh đạo EU đang thảo luận về việc có nên sử dụng tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để hỗ trợ cho Ukraine hay không.

Công ty tài chính Euroclear có trụ sở tại Bỉ đang nắm giữ phần lớn số tài sản này. Tuy nhiên, Bỉ tới nay vẫn phản đối động thái trên do lo ngại Nga trả đũa về mặt pháp lý và tài chính.

Một trong những nhượng bộ mà EU dành cho Bỉ là đề xuất các nước thành viên khác đưa ra cam kết không giới hạn về việc chia sẻ trách nhiệm pháp lý nếu bị Nga kiện. Các quan chức ngoại giao châu Âu cho biết điều này khó chấp nhận với nhiều bên và chưa chắc chắn sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNN, Reuters)