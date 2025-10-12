Ông Trump sắp đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza

Tổng thống Trump và người đồng cấp Ai Cập sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza tại Sharm el-Sheikh, nhiều lãnh đạo thế giới cũng góp mặt.

Văn phòng Tổng thống Ai Cập hôm nay cho biết hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Dải Gaza sẽ diễn ra ở thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh vào ngày 13/10, với sự tham gia của lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Hội nghị sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi chủ trì. "Sự kiện sẽ hướng tới mục tiêu chấm dứt chiến sự ở Gaza, tăng cường nỗ lực đạt được hòa bình và ổn định ở Trung Đông, mở ra kỷ nguyên mới về an ninh khu vực", Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho hay.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, văn kiện chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza sẽ được ký tại sự kiện, nhằm "mở ra chương mới về hòa bình và an ninh, giảm thống khổ cho người dân Palestine tại Dải Gaza".

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 10/10. Ảnh: AFP

Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ tham dự hội nghị. Hội đồng Châu Âu sẽ do Chủ tịch Antonio Costa đại diện. Quốc vương Jordan Abdullah II dường như cũng góp mặt.

"Kế hoạch cho Gaza mang đến cơ hội thực sự để xây dựng nền hòa bình công bằng và bền vững. Liên minh châu Âu cam kết hỗ trợ những nỗ lực này và đóng góp vào nỗ lực thực hiện kế hoạch", người phát ngôn Hội đồng châu Âu cho hay.

Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không có quan chức nào của nước này xuất hiện tại sự kiện.

Nhóm Hamas cũng tuyên bố sẽ không tham gia. "Hamas chủ yếu hành động thông qua bên trung gian Qatar và Ai Cập trong những cuộc đàm phán trước đây về Gaza", Hossam Badran, thành viên ban lãnh đạo chính trị của Hamas, cho hay.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)