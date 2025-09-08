Ông Trump ra tối hậu thư với Hamas

Tổng thống Trump cho biết đã ra tối hậu thư cho Hamas, yêu cầu họ chấp nhận thỏa thuận để thả con tin đang bị giam tại Dải Gaza.

"Israel đã đồng ý với các điều khoản của tôi, đã tới lúc Hamas cũng phải chấp nhận. Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả của từ chối thỏa thuận. Đây là tối hậu thư của tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/9, song không giải thích thêm.

Trong tuyên bố được đưa ra sau đó, Hamas cho biết "sẵn sàng lập tức ngồi vào bàn đàm phán" sau khi Mỹ đưa ra một số ý tưởng nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo hãng tin Axios, đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Trung Đông Steve Witkoff đã gửi cho Hamas đề xuất mới về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin từ tuần trước. Nhà Trắng chưa công bố chi tiết liên quan.

Tổng thống Trump tại căn cứ Andrews, bang Maryland của Mỹ, ngày 7/9. Ảnh: AP

Ông Trump và Hamas đưa ra tuyên bố sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đánh sập chung cư thứ ba tại Gaza City trong vài ngày. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Israel đang đẩy mạnh cuộc tấn công vào trung tâm thành phố lớn nhất ở Dải Gaza.

Người biểu tình Israel ngày 6/9 xuống đường kêu gọi chính phủ đảo ngược quyết định chiếm Gaza City, bày tỏ lo ngại cho số phận của các con tin mà họ cho là đang bị giam giữ tại thành phố miền bắc Dải Gaza.

Vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào miền nam Israel khiến 1.219 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Trong số 251 con tin bị bắt, 47 người vẫn bị giam giữ tại Gaza với khoảng 20 người được tin là còn sống. Chiến dịch trả đũa của Israel đã khiến hơn 64.000 người Palestine thiệt mạng, đa số là dân thường, theo số liệu từ cơ quan y tế Dải Gaza.

Hamas tháng trước đồng ý đề xuất ngừng bắn có thời hạn và thả các con tin theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, Israel yêu cầu Hamas lập tức thả toàn bộ con tin, hạ vũ khí, từ bỏ kiểm soát Dải Gaza cùng nhiều điều kiện khác.

Ông Trump hồi đầu tháng 3 đưa ra tối hậu thư tương tự cho Hamas, trong đó cảnh báo "mọi chuyện sẽ kết thúc với các người" nếu nhóm vũ trang ở Dải Gaza không lập tức thả toàn bộ con tin còn lại và bàn giao thi thể những người đã chết.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)