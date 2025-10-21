Ông Trump nói Hamas sẽ bị xóa sổ nếu không tuân thủ thỏa thuận

Ông Trump cảnh báo Hamas sẽ bị xóa sổ nếu vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza với Israel, song nói sẽ cho nhóm cơ hội để tuân thủ văn kiện.

"Trong thỏa thuận đã đạt được với chúng tôi, Hamas cam kết sẽ hành xử đúng mực, tuân thủ văn kiện đã ký kết. Nếu họ không làm như vậy, chúng tôi sẽ xóa sổ họ. Hamas biết rõ điều đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 20/10.

Ông yêu cầu nhóm vũ trang ngừng các vụ hành hình công khai đối thủ và những người bị cáo buộc hợp tác với lực lượng đối đầu, khi Hamas tìm cách tái lập quyền kiểm soát ở Dải Gaza.

Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ không tham gia chống lại Hamas, song hàng chục quốc gia đã đồng ý góp mặt trong lực lượng ổn định tình hình Gaza "rất muốn" làm như vậy.

"Thêm vào đó, nếu tôi yêu cầu Israel tham gia, họ chỉ mất hai phút để vào cuộc. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa bàn tới việc đó. Chúng tôi sẽ cho Hamas thêm chút cơ hội và hy vọng giảm được bạo lực. Nhưng hiện tại mọi người biết đấy, Hamas rất bạo lực. Họ đã trở nên rất hung hăng và làm những điều không nên làm. Nếu họ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ can thiệp và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, quyết liệt", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 20/10. Ảnh: AFP

Theo Tổng thống Mỹ, Hamas hiện yếu đi nhiều, đặc biệt khi Iran, quốc gia hậu thuẫn nhóm vũ trang này, khó có thể đứng ra bảo vệ họ sau khi hứng chịu những cuộc không kích của Mỹ và Israel trong năm nay.

"Họ không còn nhận được sự ủng hộ của bất kỳ ai. Hamas phải hành động đúng mực, nếu không họ sẽ bị xóa sổ", ông Trump nhấn mạnh.

Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một ở Dải Gaza do Tổng thống Trump làm trung gian có hiệu lực ngày 11/10. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả các con tin còn sống và trao trả thi thể con tin đã chết cho Israel, đổi lại tự do cho các tù nhân Palestine. Tuy nhiên, việc hai bên liên tục cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn khiến thỏa thuận này ngày càng mong manh.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã lên đường tới Israel. Hai đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 20/10 để thảo luận về "những diễn biến và tình hình mới nhất trong khu vực".

Huyền Lê (Theo AFP)