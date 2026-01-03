Ông Trump nói chiến dịch tập kích Venezuela 'hoàn hảo'

Tổng thống Trump cho hay Mỹ tiến hành chiến dịch tập kích Venezuela nhằm bắt sống ông Maduro và mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch đã định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rạng sáng 3/1 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng các lực lượng Mỹ đã mở cuộc tập kích quy mô lớn vào lãnh thổ Venezuela, bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro và đưa hai người rời khỏi Venezuela bằng trực thăng.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn với Times sau đó, ông Trump nói mục tiêu chiến dịch ở Venezuela là bắt sống Tổng thống Maduro. "Chúng tôi đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, huy động những quân nhân và những con người tuyệt vời. Đây là một chiến dịch hoàn hảo", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/12/2025. Ảnh: AFP

Các quan chức Mỹ giấu tên nói với CBS News rằng Delta, một trong những đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Mỹ, là lực lượng đã tiến hành cuộc đột kích vào thủ đô Caracas và bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Tuyên bố được Tổng thống Trump đưa ra hơn 3 tiếng sau khi hàng loạt căn cứ tại thủ đô Caracas và nhiều tỉnh của Venezuela bị tập kích vào 2h sáng 3/1 (khoảng 13h giờ Hà Nội). Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các trực thăng quân sự Mỹ liên tiếp phóng rocket và nã đạn pháo vào căn cứ quân sự trọng yếu ở Caracas.

Những đòn tập kích này nhiều khả năng là hành động tạo bình phong cho cuộc đổ bộ của đặc nhiệm Mỹ vào dinh Tổng thống để bắt ông Maduro. Nhiều nhân chứng mô tả đã có tiếng nổ ở khu vực dinh Tổng thống.

Khoảng hai tiếng trước thông báo của ông Trump, chính phủ Venezuela phát đi một thông cáo từ Tổng thống Maduro kêu gọi tổng động viên và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời khẳng định sẽ đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chưa rõ đây là phát biểu trực tiếp của ông Maduro hay thông điệp đã được soạn sẵn. Quan chức cấp cao nhất của Venezuela hiện lên tiếng sau cuộc tập kích là Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez.

Ông Lopez rạng sáng 3/1 có bài phát biểu với người dân cả nước, lên án "cuộc tấn công xâm lược" của Mỹ. Ông khẳng định chính phủ và quân đội sẽ "kháng cự lại hiện diện của quân đội nước ngoài" trên lãnh thổ Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez đăng bài phát biểu rạng sáng 3/1 về vụ tấn công của Mỹ. Ảnh: X/DDGeopolitics

Bộ trưởng Lopez cáo buộc quân đội Mỹ tập kích nhiều khu vực dân sự trên khắp cả nước. Ông bổ sung rằng chính phủ vẫn đang tổng hợp thông tin thương vong trong cuộc tấn công.

"Danh dự, nghĩa vụ và lịch sử đang kêu gọi chúng ta. Hãy để tiếng hô của một đất nước tự do vang lên ở mọi miền. Chiến thắng thuộc về chúng ta, bởi lẽ chính nghĩa và phẩm giá đứng về phía chúng ta. Chúng ta sẽ giành phần thắng", ông viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Tướng Lopez là sĩ quan có cấp bậc cao nhất trong quân đội Venezuela và được xem là người có vai trò then chốt trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Maduro.

Thanh Danh (Theo Reuters, Times)