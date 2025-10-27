Ông Trump: Nga thử tên lửa lúc này là không phù hợp

Tổng thống Trump cho rằng Nga nên tập trung vào chấm dứt xung đột Ukraine vào thời điểm hiện tại, thay vì thử tên lửa mới như Burevestnik.

"Tôi nghĩ đây không phải điều phù hợp để Tổng thống Vladimir Putin công bố. Ông ấy nên tìm cách chấm dứt xung đột. Cuộc chiến đáng lẽ chỉ nên kéo dài một tuần, nhưng giờ sắp bước sang năm thứ 4. Đó là điều ông ấy nên làm, thay vì thử vũ khí", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm nay.

Ông Trump không nhắc đến loại tên lửa cụ thể, nhưng dường như đang đề cập thông tin Nga thử thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik.

Tổng thống Trump nói rằng Moskva biết Washington đang triển khai "một tàu ngầm hạt nhân, loại tốt nhất thế giới" ngay ngoài khơi bờ biển Nga. "Tên lửa không nhất thiết phải bay xa 13.000 km. Nga không đùa với chúng ta, chúng ta cũng không đùa với họ. Mỹ cũng liên tục thử tên lửa", ông nói.

Giới chức Nga chưa bình luận về phát biểu này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 23/10. Ảnh: AP

Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/10 cho biết Nga đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm cuối cùng với tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, đồng thời ra lệnh chuẩn bị hạ tầng cần thiết để đưa vào biên chế quân đội. "Đây là vũ khí độc nhất vô nhị mà không quốc gia nào khác trên thế giới sở hữu", ông nhấn mạnh, thêm rằng quả đạn có tầm bay không giới hạn.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 21/10, tên lửa bay được 14.000 km trong vòng 15 giờ. "Đặc tính kỹ thuật của Burevestnik cho phép nó tập kích chính xác mục tiêu được bảo vệ kiên cố ở mọi khoảng cách", tướng Nga khẳng định.

Burevestnik là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018. Đây là những khí tài được kỳ vọng giúp Moskva duy trì vị thế siêu cường và cân bằng chiến lược với Washington.

Burevestnik sử dụng nguyên lý động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet), không cần đến các tầng nén không khí như động cơ phản lực tua-bin thông thường. Tốc độ bay rất cao giúp tên lửa nén luồng khí vào động cơ, nguồn nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ bên trong sẽ đốt nóng luồng khí, trước khi nó được đưa đến cửa xả để tạo lực đẩy.

Lò phản ứng hạt nhân cung cấp nguồn năng lượng gần như vô tận cho tên lửa, giúp nó về lý thuyết có thể bay liên tục trong nhiều năm nếu các hệ thống dẫn đường và thiết bị điện tử hoạt động ổn định. Đây là lý do khiến Burevestnik sở hữu "tầm bay không giới hạn".

Tên lửa Burevestnik tại nhà máy trong ảnh công bố tháng 7/2018. Ảnh: BQP Nga

Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (IISS) dẫn bài viết trên một tạp chí quân sự Nga tiết lộ tên lửa có "tầm bắn tối đa về lý thuyết là 20.000 km", cho phép tập kích mọi mục tiêu tại Mỹ dù triển khai ở bất kỳ địa điểm nào trên đất Nga. Burevestnik được cho là bay ở độ cao 50-100 mét, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa không thể phát hiện từ xa và có rất ít thời gian phản ứng.

Trong quá trình bay, tên lửa Burevestnik còn liên tục đổi hướng nhằm vòng tránh các hệ thống cảnh báo sớm và phòng không trên biển. Đây được coi là tính năng quan trọng, nhất là khi tên lửa có tầm bắn không giới hạn. Nó có thể bay vòng qua mọi tổ hợp phòng thủ và đánh trúng mục tiêu từ những hướng bất ngờ nhất.

Không quân Mỹ hồi năm 2020 công bố báo cáo về Burevestnik, nhận định loại tên lửa này sẽ giúp Nga sở hữu vũ khí "độc nhất vô nhị với năng lực tấn công xuyên lục địa".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)