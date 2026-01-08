Ông Trump nêu thời hạn Mỹ 'giám sát Venezuela'

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ giám sát trực tiếp Venezuela trong thời gian lâu hơn nhiều so với mức một năm, kết hợp với tái thiết nước này.

"Chỉ có thời gian mới trả lời được", Tổng thống Donald Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 7/1, liên quan câu hỏi chính quyền Mỹ dự định yêu cầu được giám sát trực tiếp Venezuela trong bao lâu. Khi được hỏi cụ thể là 3 tháng, 6 tháng hay một năm, ông nói rằng "lâu hơn nhiều" và tuyên bố Mỹ sẽ tái thiết Venezuela theo hướng "cực kỳ sinh lợi".

"Chúng tôi sẽ lấy và sử dụng dầu mỏ, khiến giá dầu giảm xuống và cung cấp tiền cho Venezuela, điều mà họ đang rất cần", Tổng thống Mỹ cho hay.

Ông Trump khẳng định đã bắt đầu kiếm được tiền cho Mỹ bằng cách lấy nguồn dầu mỏ vốn thuộc diện bị trừng phạt. Lãnh đạo Mỹ đề cập tuyên bố hôm 6/1, khi ông nói Venezuela sẽ giao nộp cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu thô nặng để bán theo giá thị trường.

Dù vậy, Tổng thống Trump không nêu khung thời gian cho quá trình trên, đồng thời thừa nhận sẽ mất nhiều năm để hồi sinh ngành công nghiệp dầu mỏ đang trì trệ tại Venezuela. "Vấn đề về dầu mỏ sẽ mất một thời gian", ông nói.

Tổng thống Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida hôm 3/1. Ảnh: AP

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ "đang rất hòa hợp" với chính quyền Venezuela do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lãnh đạo, thêm rằng Caracas đang cung cấp mọi thứ mà Washington cần và bày tỏ ý định thăm Venezuela trong tương lai.

Phát biểu được ông Trump đưa ra sau khi giới chức Mỹ cho biết dự định kiểm soát hoạt động mua bán dầu của Venezuela "vô thời hạn". Đây là một phần trong kế hoạch gồm ba giai đoạn được Ngoại trưởng Marco Rubio trình bày trước quốc hội Mỹ.

Phần lớn nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ hành động của chính phủ, trong khi phe Dân chủ tiếp tục cảnh báo rằng Mỹ đang có ý định can thiệp ở nước ngoài trong thời gian dài dù chưa có thẩm quyền pháp lý rõ ràng.

Tổng thống Trump đã trao đổi với doanh nghiệp Mỹ về vấn đề đầu tư vào các mỏ dầu ở Venezuela, song nhiều bên vẫn tỏ ra do dự. Họ cho rằng Mỹ có thể sẽ đánh mất ảnh hưởng tại Venezuela sau khi ông Trump rời nhiệm sở, hoặc quân đội và tình báo nước sở tại sẽ cản trở kế hoạch này.

Tổng thống lâm thời Venezuela đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về mức độ sẵn sàng hợp tác với Mỹ. Hãng thông tấn AFP nhận định bà Rodriguez dường như đang lo ngại về khả năng duy trì ủng hộ từ những người theo đường lối cứng rắn, vốn đang kiểm soát lực lượng an ninh và dân quân Venezuela.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP)