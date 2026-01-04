Ông Trump nêu kịch bản không điều quân tới Venezuela

Tổng thống Trump cho biết sẽ không triển khai lực lượng đến Venezuela nếu Phó tổng thống Rodriguez "làm theo những gì chúng tôi muốn".

Phóng viên NY Post ngày 3/1 đặt câu hỏi liệu Tổng thống Donald Trump có ra lệnh cho quân đội Mỹ triển khai đến Venezuela để "hỗ trợ điều hành" đất nước này hay không.

"Không, nếu Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez làm theo những gì chúng tôi muốn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người biết đấy, chúng ta đã chuẩn bị đợt tấn công thứ hai với quy mô lớn hơn nhiều", ông trả lời.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định đã trao đổi nhiều lần với Phó tổng thống Rodriguez. "Bà ấy hiểu rõ tình hình", ông nói.

Ông Trump trước đó tuyên bố Mỹ "không ngại" triển khai binh sĩ trên lãnh thổ Venezuela. Ông cũng khẳng định sẽ "chỉ định một số người" trong nội các để phụ trách vấn đề Venezuela, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí tại Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3/1. Ảnh: AFP

Sau khi Washington phát động chiến dịch bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro sáng 3/1, lãnh đạo phe đối lập Venezuela được Mỹ hậu thuẫn Maria Corina Machado đăng trạng thái "giờ phút tự do đã đến" trên mạng xã hội. Bà kêu gọi Edmundo Gonzalez Urrutia, ứng viên thất bại trước ông Maduro trong cuộc bầu cử năm 2024, "lập tức" đảm nhận chức vụ Tổng thống Venezuela.

Tuy nhiên, ông Trump lại tỏ ra lạnh nhạt một cách đáng ngạc nhiên với khả năng bà Machado trở thành lãnh đạo mới của Venezuela, nói rằng bà "không có sự ủng hộ hay tôn trọng" ở quốc gia này. Lãnh đạo Mỹ ca ngợi Phó tổng thống Rodriguez, nói rằng "bà ấy sẵn sàng làm những gì chúng tôi cho là cần thiết để đưa Venezuela vĩ đại trở lại".

Tòa án Tối cao Venezuela tối 3/1 phán quyết Phó tổng thống Rodriguez sẽ trở thành Tổng thống lâm thời, nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của chính quyền và nền quốc phòng Venezuela. Quyết định được đưa ra sau khi các thẩm phán kết luận ông Maduro "không thể thực hiện chức trách của mình" vào thời điểm này.

Hiến pháp Venezuela quy định khi Tổng thống vắng mặt tạm thời hoặc vĩnh viễn, Phó tổng thống sẽ tiếp nhận vai trò lãnh đạo đất nước và chính quyền sẽ phải tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày.

Trong phát biểu trước đó, Phó tổng thống Rodriguez nhấn mạnh ông Maduro vẫn là "Tổng thống duy nhất của Venezuela". Bà cũng chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là "man rợ", yêu cầu Washington trả tự do cho ông Maduro và phu nhân Cilia Flores. Điều này trái với những tuyên bố của ông Trump rằng bà Rodriguez sẽ tuyên thệ nhậm chức và sớm hợp tác với Mỹ.

Huyền Lê (Theo NY Post, AFP)