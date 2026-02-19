Ông Trump: Mỹ sẽ góp 10 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ tài trợ 10 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình, trong khi các đồng minh góp 7 tỷ USD cho gói cứu trợ Gaza.

"Mỹ sẽ đóng góp 10 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình. Chúng ta sẽ cùng nhau đạt được giấc mơ mang lại hòa bình lâu dài cho vùng đất bị giày vò bởi hàng thế kỷ chiến tranh và đau khổ", Tổng thống Donald Trump phát biểu tại phiên họp khai mạc Hội đồng Hòa bình tại thủ đô Washington hôm nay.

Ông thêm rằng các đồng minh của Mỹ như Arab Saudi, Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Kuwait, Morocco, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Uzbekistan đã đóng góp hơn 7 tỷ USD cho gói cứu trợ Dải Gaza, đồng thời khẳng định muốn theo đuổi thêm các thỏa thuận hòa bình. "Một từ dễ nói nhưng khó thực hiện, đó là 'hòa bình'", ông cho hay.

Tổng thống Trump trong phiên họp của Hội đồng Hòa bình ở thủ đô Washington ngày 19/2. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ sẽ tăng tài trợ cho Liên Hợp Quốc (LHQ) để giúp tổ chức này củng cố và hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo vận hành tốt cơ sở vật chất của họ. "LHQ có tiềm năng thực sự rất lớn, song chưa phát huy hết điều đó", ông nói.

Cuộc họp của Hội đồng Hòa bình cũng sẽ xem xét cách triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tới đảm bảo an ninh tại Dải Gaza.

Indonesia, quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới, thông báo sẽ đóng góp 8.000 binh sĩ cho lực lượng này. Thiếu tướng Mỹ Jasper Jeffers cho biết Indonesia đã chấp nhận vị trí phó chỉ huy ISF.

Hội đồng Hòa bình được xem là sáng kiến khả thi nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza vào tháng 10/2023, tạo điều kiện cho các bên liên quan đối thoại, đàm phán tiến tới chấm dứt xung đột, hướng đến giải pháp hòa bình bền vững cho khu vực.

Đa số các nước được mời đã nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình, nhằm thể hiện sự ủng hộ và cam kết chính trị, song đang ở giai đoạn tìm hiểu xây dựng kế hoạch triển khai, chưa đưa ra các cam kết đóng góp và tham gia cụ thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm hôm 18/2 đến Mỹ để tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Chuyến công tác thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Dải Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác Việt - Mỹ trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)