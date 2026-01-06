Ông Trump: Mỹ không trong chiến tranh với Venezuela

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không trong chiến tranh với Venezuela, thêm rằng Caracas sẽ chưa thể tổ chức bầu cử mới trong vòng 30 ngày.

"Chúng tôi chỉ đang trong cuộc chiến với những kẻ buôn bán ma túy. Chúng tôi đang tiến hành chiến dịch chống lại những kẻ thả tù nhân và người nghiện ma túy từ các bệnh viện tâm thần vào đất nước chúng tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn 20 phút với NBC News ngày 5/1.

Ông Trump đã nêu tên một nhóm quan chức Mỹ, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Phó tổng thống JD Vance, sẽ giúp giám sát các hoạt động của Mỹ ở Venezuela.

"Họ có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau", ông nói và khẳng định người chịu trách nhiệm cuối cùng là chính mình.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng Venezuela sẽ không tổ chức bầu cử mới trong vòng 30 ngày. Hiến pháp Venezuela quy định khi Tổng thống vắng mặt tạm thời hoặc vĩnh viễn, Phó tổng thống sẽ tiếp nhận vai trò lãnh đạo đất nước và chính quyền sẽ phải tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày.

"Trước tiên phải khắc phục tình hình đất nước. Không thể tổ chức bầu cử. Không có cách nào để người dân có thể bỏ phiếu. Sẽ cần một khoảng thời gian và chúng ta phải giúp đất nước này phục hồi", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3/1. Ảnh: AP

Ông chủ Nhà Trắng cho hay Mỹ có thể trợ cấp cho các công ty dầu mỏ để xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela, dự án mà ông lạc quan có thể hoàn thành trong vòng chưa đầy 18 tháng.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn hơn thế, nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền. Các công ty dầu mỏ sẽ cần chi ra khoản tiền khổng lồ, sau đó chúng ta sẽ bồi hoàn trực tiếp cho họ hoặc thông qua doanh thu", ông nói.

Những bình luận của ông Trump về tầm nhìn đối với Venezuela được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ tham dự phiên điều trần đầu tiên tại tòa án ở New York.

Theo cáo trạng, ông Maduro bị truy tố 4 tội danh: âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy cùng vật liệu gây nổ và âm mưu tàng trữ những vật này. Bà Flores bị cáo buộc "ra lệnh bắt cóc và giết người" cũng như "nhận hối lộ để dàn xếp cuộc gặp giữa các trùm ma túy và giám đốc Văn phòng Chống Ma túy Quốc gia Venezuela" năm 2007.

Trong phiên điều trần, ông Maduro và vợ cùng bác bỏ cáo trạng, tuyên bố bản thân vô tội. Thẩm phán Hellerstein cho biết phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3.

Ông Maduro và vợ bị bắt trong chiến dịch đột kích của Mỹ ở Caracas rạng sáng 3/1, trước khi được đưa tới New York cùng ngày. Chiến dịch của Mỹ đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Thanh Tâm (Theo NBC News)