Ông Trump: Mỹ đã tìm cách ngăn Israel tập kích vào Qatar

Tổng thống Trump nói đã cố gắng nhưng "đáng tiếc là quá muộn" để ngăn cuộc tấn công của Israel nhằm vào giới lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar.

"Đó là quyết định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, không phải của tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho biết, đề cập cuộc tập kích của Israel nhằm vào giới lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha của Qatar.

Lực lượng Hamas nói 5 thành viên của nhóm thiệt mạng, trong đó có con trai của Khalil al-Hayya, nhà đàm phán hàng đầu và là thủ lĩnh lưu vong của nhóm ở Dải Gaza. Dù vậy, Hamas nói Israel đã thất bại trong nỗ lực ám sát phái đoàn đàm phán về lệnh ngừng bắn của lực lượng này.

Tổng thống Trump tại New York hôm 7/9. Ảnh: AP

"Tôi coi Qatar là đồng minh vững chắc cũng như người bạn của Mỹ và cảm thấy rất tệ về địa điểm xảy ra vụ tấn công", ông Trump nói thêm, song nhấn mạnh rằng loại bỏ lực lượng Hamas vẫn là "mục tiêu xứng đáng".

Tổng thống Mỹ cho rằng động thái của Israel có thể thể gây ảnh hưởng tới nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt chiến sự ở Gaza.

"Đơn phương ném bom bên trong lãnh thổ Qatar, quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ, vốn đang nỗ lực hết mình và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng tôi để làm trung gian kiến tạo hòa bình, không giúp ích gì cho mục tiêu của Mỹ và Israel", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ ra rằng Washington bị bất ngờ trước hành động của Israel. "Khi Nhà Trắng được quân đội Mỹ thông báo rằng Israel sắp tấn công Hamas, tôi lập tức chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff thông báo cho phía Qatar và ông ấy đã làm vậy, song đáng tiếc là quá muộn để ngăn vụ tập kích", Tổng thống Trump cho biết.

Lãnh đạo Mỹ đã đối thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau khi sự việc xảy ra. "Ngài Thủ tướng nói muốn gây dựng hòa bình. Tôi tin rằng sự cố đáng tiếc này có thể trở thành cơ hội để tiến tới hòa bình", ông Trump cho hay.

Việc Tổng thống Trump chỉ trích Thủ tướng Israel là điều hiếm khi xảy ra, khi ông gần như ủng hộ tuyệt đối lãnh đạo Israel kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào Doha, Qatar hôm 9/9. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Mỹ cho biết đã chỉ đạo Ngoại trưởng Marco Rubio hoàn tất một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Qatar, thêm rằng đã điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và đảm bảo cuộc tấn công giống như hành động của Israel "sẽ không tái diễn" trên lãnh thổ của nước này.

Doha trước đó chỉ trích mạnh mẽ vụ tập kích của Tel Aviv và cho biết đã không được cảnh báo trước về động thái trên. "Một quan chức Mỹ gọi điện đến trong lúc tiếng nổ đang vang lên ở Doha", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên Qatar bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn ở Trung Đông. Iran hồi tháng 6 từng phóng tên lửa vào căn cứ Al Udeid ở Qatar nhằm đáp trả cuộc tập kích trước đó của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Qatar là bên trung gian quan trọng trong nỗ lực hòa đàm giữa Israel và Hamas. Giới lãnh đạo của nhóm vũ trang cũng đã đặt trụ sở tại Doha trong nhiều năm qua.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)