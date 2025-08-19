Ông Trump loại trừ khả năng điều quân đến Ukraine

Tổng thống Trump loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ tới Ukraine để hỗ trợ thực thi thỏa thuận hòa bình giữa nước này với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 19/8, phóng viên Fox News hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng "liệu ông có thể đưa ra đảm bảo rằng sẽ không có binh sĩ Mỹ tới bảo vệ biên giới của Ukraine, kể cả sau khi ông hết nhiệm kỳ?".

"Trên cương vị tổng thống, tôi đảm bảo điều này", ông Trump đáp.

Cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump "kiên quyết không điều quân tới Ukraine", song khẳng định Mỹ vẫn có cách khác để bảo vệ Ukraine.

Theo quan chức này, các cuộc thảo luận về cam kết đảm bảo an ninh đang diễn ra và chi tiết cụ thể liên quan sẽ tiếp tục là chủ đề đàm phán giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sự kiện tại Nhà Trắng ngày 8/8. Ảnh: AP

"Các lãnh đạo nước ngoài muốn biết ông Trump sẽ cam kết những nguồn lực nào để đảm bảo rằng một khi đạt được thỏa thuận hòa bình tiềm năng, Nga sẽ không tái tập hợp lực lượng và giành thêm lãnh thổ trong tương lai", quan chức này cho biết.

Trước đó, ông Trump bày tỏ tin tưởng các nước châu Âu "sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên" trước Nga tại Ukraine, song Mỹ sẽ tham gia vào bảo vệ an ninh khu vực.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump nhận xét xung đột giữa Ukraine và Nga "đáng lẽ không được nổ ra". "Họ không nên làm điều đó, không nên đối đầu với quốc gia lớn gấp 10 lần họ", ông nói.

Ông Trump đề cập đến vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, trong cuộc phỏng vấn. "Họ nói về Donbass, nhưng Nga đã kiểm soát đến 79% khu vực này. Do đó, họ hiểu điều này có nghĩa là gì", Tổng thống Mỹ cho hay.

Tổng thống Trump cho biết các lãnh đạo châu Âu bày tỏ lo ngại với ông về việc thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có tiếp tục sau khi ông hết nhiệm kỳ hay không. Theo ông Trump, điều này sẽ phụ thuộc vào người nắm quyền tại Nhà Trắng.

Binh sĩ Mỹ huấn luyện lính Ukraine tại Đức tháng 3/2023. Ảnh: US Army

Theo ông Trump, một số lãnh đạo châu Âu không có cùng cảm giác cấp bách về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine như ông. Một trong những lãnh đạo châu Âu trong cuộc gặp tại Nhà Trắng đề xuất gặp nhau sau một hoặc hai tháng nữa.

"Ông ấy nói chúng ta hãy gặp nhau sau một hoặc hai tháng nữa xem sao. Tôi đáp lại 'một hoặc hai tháng? Sẽ có thêm 40.000 người thiệt mạng trong thời gian này và các bạn phải làm điều đó ngay tối nay'. Tôi đã làm vậy, gọi cho Tổng thống Putin và cố gắng sắp xếp cuộc gặp với Tổng thống Zelensky", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump đưa ra bình luận sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu ngày 18/8. Ông Trump khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine và muốn ngăn chặn tình trạng dân thường thiệt mạng.

Ông Trump sau đó thông báo đã gọi cho ông Putin, cũng như đang thu xếp hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga - Ukraine và cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AFP, AP)