Ông Trump hủy kế hoạch tấn công đợt hai vào Venezuela

Tổng thống Mỹ ghi nhận "tín hiệu tìm kiếm hòa bình" của Venezuela, tuyên bố đã hủy kế hoạch tấn công đợt hai nhằm vào nước này.

"Venezuela đã trả tự do cho lượng lớn tù nhân chính trị, xem đây là tín hiệu 'Tìm kiếm Hòa bình'. Đây là cử chỉ rất quan trọng và thông minh", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm nay, đề cập động thái được Caracas tiến hành trước đó một ngày.

Ông nói rằng Washington và Caracas đang hợp tác hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực tái thiết hạ tầng công nghiệp dầu mỏ và khí đốt của Venezuela nhằm hướng đến mô hình "lớn hơn, tốt hơn và hiện đại hơn". Lãnh đạo Mỹ tiết lộ sẽ sớm làm việc với nhiều nhà đầu tư lớn tại Nhà Trắng, thảo luận phương án đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào Venezuela.

"Nhờ sự hợp tác này, tôi đã hủy kế hoạch tấn công đợt hai, vốn được tính toán từ trước, vì có vẻ nó không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, mọi tàu thuyền cần giữ nguyên vị trí để đảm bảo an toàn và an ninh", Tổng thống Trump tuyên bố, dường như ám chỉ quyết định phong tỏa vùng biển ngoài khơi Venezuela mà ông đưa ra năm ngoái.

Tổng thống Trump tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3/1. Ảnh: AFP

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 8/1 thông báo "một số lượng lớn công dân Venezuela và nước ngoài" được trả tự do ngay lập tức nhằm thúc đẩy "chung sống hòa bình". Đây là đợt thả tù nhân đầu tiên kể từ khi Phó tổng thống Delcy Rodriguez trở thành Tổng thống lâm thời Venezuela.

Ông Rodriguez nhấn mạnh quyết định này là "cử chỉ đơn phương", nhằm củng cố đoàn kết quốc gia và ổn định đất nước giữa những "sức ép bên ngoài". Chủ tịch Quốc hội Venezuela đồng thời khẳng định đây không phải là động thái thỏa hiệp với các lực lượng cực đoan trong nước.

Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump đã góp phần giúp các tù nhân được tự do, sau chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" ngày 3/1 dẫn đến vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Thanh Danh (Theo AFP)