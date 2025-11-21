Ông Trump gặp nhóm con tin Israel tại Nhà Trắng

Ông Trump gặp 17 con tin Israel được trả tự do sau hàng trăm ngày bị Hamas giam cầm, ca ngợi tinh thần kiên cường của họ.

"Các bạn không còn là con tin nữa. Hôm nay, các bạn là những người hùng", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói khi gặp 17 con tin Israel cùng thành viên gia đình họ tại Phòng Khánh tiết ở Nhà Trắng hôm 20/11, trong video được quan chức Nhà Trắng Margo Martin đăng trên mạng xã hội X.

Một số khách mời vừa được Hamas thả tháng trước, nhờ thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump làm trung gian, sau 738 ngày bị giam ở Dải Gaza. Hamas đã trao trả cho Israel toàn bộ con tin còn sống nhưng chưa hoàn tất bàn giao hài cốt ba con tin.

"Thật vinh dự khi được quen biết mọi người. Chúng tôi yêu tất cả các bạn và đất nước chúng tôi cũng vậy", ông Trump nói với các khách mời.

Ông Trump gặp những con tin được Hamas thả tại Nhà Trắng Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp những người Israel từng bị Hamas bắt làm con tin tại Nhà Trắng ngày 20/11. Video: X/Margo Martin

Ông Trump ca ngợi sự kiên cường của con tin Matan Angrest, người kể rằng anh đã bị đánh đập vì là thành viên Lực lượng Phòng vệ Israel. "Cậu ấy đã trải qua địa ngục nhưng chưa bao giờ gục ngã. Matan là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người, bất kể bạn có phải là người Do Thái hay không", Tổng thống nói. Ông tặng cho những người này đồng xu lưu niệm đặc biệt của tổng thống Mỹ.

Cặp song sinh Gali và Ziv Berman tặng ông Trump mezuzah (cuộn giấy da có khắc Ngũ Kinh, phần cốt lõi nhất của Kinh Thánh Do Thái và Do Thái giáo, thường được gắn trên khung cửa). Đây là cuộn mezuzah còn lại trên cửa phòng Gali sau cuộc tấn công của Hamas vào nhà họ ngày 7/10/2023.

"Mezuzah được tháo xuống một cách trân trọng khỏi cửa phòng Gali tại nhà chúng tôi ở làng Kfar Aza, nơi đã phải chịu những nỗi kinh hoàng vào hôm đó. Với lòng kính trọng sâu sắc và biết ơn chân thành, chúng tôi kính tặng ngài biểu tượng nhỏ nhưng mạnh mẽ của bảo hộ và đức tin, được tìm thấy giữa đống đổ nát của bi kịch, nhằm tôn vinh và cảm tạ những nỗ lực của ngài để đưa con tin trở về", cặp song sinh viết trong lá thư gửi ông Trump.

Huyền Lê (Theo NY Post, Jerusalem Post, Fox News)