Ông Trump đổi giọng với lãnh đạo lâm thời Venezuela

Tổng thống Trump cảnh báo lãnh đạo lâm thời Venezuela sẽ "trả giá rất đắt" nếu không làm điều đúng đắn, trái ngược với những lời khen trước đó.

"Nếu không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả ông Maduro", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 4/1, đồng thời tuyên bố ông sẽ "không dung thứ" cho việc Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez phản đối chiến dịch bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Phát biểu này trái ngược với những lời khen mà ông dành cho bà Rodriguez vài giờ sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch bắt ông Maduro.

Ngoại trưởng Marco Rubio cùng ngày khẳng định Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ hay tổ chức bầu cử tại Venezuela, nhưng sẽ duy trì lực lượng quân sự quy mô lớn tại biển Caribe để thực hiện lệnh phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ từ nước này và "tạo đòn bẩy to lớn".

Giới chức Venezuela chưa lên tiếng về thông tin.

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3/1. Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo ngày 3/1, ông Trump tuyên bố bà Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela và sẽ sớm hợp tác với Mỹ. "Về cơ bản, bà ấy sẵn lòng làm những gì mà chúng tôi cho rằng cần thiết để đưa Venezuela vĩ đại trở lại", ông cho hay.

Tuy nhiên, Phó tổng thống Rodriguez không tuyên bố bản thân là tổng thống lâm thời hay đề cập đến quá trình chuyển giao chính trị. Bà cũng không cho thấy dấu hiệu sẽ hợp tác với Mỹ, thay vào đó chỉ trích cuộc tấn công vào Venezuela là "man rợ" và yêu cầu Washington trả tự do cho ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores.

Phó tổng thống Venezuela nhấn mạnh nước này vẫn thực hiện các chính sách của Tổng thống Maduro và sẵn sàng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của quốc gia. "Chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành thuộc địa nữa", bà Rodriguez tuyên bố.

Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định bà Rodriguez làm Tổng thống lâm thời sau khi Mỹ bắt ông Maduro. Hiến pháp Venezuela quy định khi Tổng thống vắng mặt tạm thời hoặc vĩnh viễn, Phó tổng thống sẽ tiếp nhận vai trò lãnh đạo đất nước và chính quyền sẽ phải tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối". Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sau đó bị đưa đến New York và sẽ đối mặt với các cáo buộc về vũ khí, ma túy tại tòa án liên bang Manhattan trong tuần này.

Nhiều quốc gia, trong đó có cả những đồng minh của Mỹ, đã lên tiếng phản đối chiến dịch này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn vào ngày 5/1 để thảo luận về khủng hoảng tại Venezuela.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNN, AP)