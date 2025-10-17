Ông Trump dọa 'tiến vào và tiêu diệt' Hamas

Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ can thiệp vào Dải Gaza nếu nhóm vũ trang Hamas tiếp tục các hành động trấn áp đối thủ ở vùng lãnh thổ.

"Nếu Hamas tiếp tục giết người ở Dải Gaza, điều không nằm trong thỏa thuận, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến vào và tiêu diệt họ", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 16/10.

Trong cuộc gặp phóng viên tại Nhà Trắng sau đó, ông bổ sung rằng hoạt động can thiệp vào Dải Gaza "sẽ không do binh sĩ Mỹ thực hiện, mà diễn ra dưới sự bảo trợ của Mỹ".

Cảnh báo được ông Trump đưa ra giữa lúc Israel và Hamas tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9/10. Ảnh: AFP

Chính phủ Israel cho biết đang chuẩn bị mở lại cửa khẩu Rafah với Ai Cập để cho người Palestine ra vào, song chưa ấn định thời điểm. Tel Aviv yêu cầu Hamas bàn giao 19 thi thể con tin chưa được trao trả. Hamas nói nhiều thi thể bị chôn vùi trong đường hầm bị Israel phá hủy hoặc dưới đống đổ nát nên cần thời gian khai quật.

Hamas cáo buộc Israel đã bắn chết ít nhất 24 người kể từ ngày 11/10 và đệ trình danh sách vi phạm lên các bên trung gian. Quân đội Israel bác bỏ, cho rằng một số dân thường phớt lờ cảnh báo và "bị bắn khi tiến gần vị trí ngừng bắn". Trong khi đó, nhiều hình ảnh được công bố trên mạng xã hội vài ngày qua cho thấy Hamas liên tục hành quyết "những người thông đồng" với Israel giữa đường phố Gaza.

Theo kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Trump khởi xướng nhằm chấm dứt xung đột, Hamas phải giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát Gaza. Tuy nhiên, Hamas đã triển khai hàng nghìn nhân viên an ninh nhằm thế chỗ lực lượng Israel vừa rút khỏi Dải Gaza, công khai thể hiện quyền lực và làm rõ rằng họ vẫn nắm quyền lãnh đạo khu vực.

Nhóm tiến hành trấn áp các nhóm dân quân đối thủ do những gia tộc Palestine nổi tiếng kiểm soát và thực hiện những vụ hành quyết công khai. Hành động của Hamas lan truyền nỗi sợ hãi và làm dấy lên lo ngại rằng vòng xoáy bạo lực nội bộ có thể mang đến nỗi thống khổ mới cho người dân khu vực vốn đã kiệt sức vì chiến sự.

Các cuộc đụng độ xung quanh một bệnh viện ở Gaza City hôm 12/10 khiến hàng chục người thiệt mạng, theo đơn vị Hamas thực hiện cuộc đột kích và thành viên của gia tộc mà họ giao chiến.

Tình trạng bạo lực phơi bày những thách thức phía trước, khi các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump hướng tới nhiệm vụ phức tạp hơn là giải giáp Hamas và xây dựng bộ máy hành chính, an ninh mới cho khu vực. Giới chuyên gia cảnh báo rằng động thái khẳng định quyền lực của Hamas có thể mâu thuẫn với những yêu cầu trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump.

Thanh Danh (Theo AP, Reuters, Jerusalem Post)