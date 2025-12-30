Ông Trump dọa tấn công Iran, khiến Hamas phải 'trả giá đắt'

Tổng thống Trump cảnh báo tiếp tục không kích Iran và khiến Hamas phải trả giá đắt nếu không giải giáp vũ khí tại Gaza, sau cuộc họp với Thủ tướng Israel.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Florida ngày 29/12, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ xóa sổ mọi nỗ lực từ phía Iran nhằm tái thiết chương trình hạt nhân hoặc kho tên lửa đạn đạo sau khi nước này bị tấn công trong cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6.

Tổng thống cho biết Iran có thể "đang hành xử không tốt" và đang tìm kiếm các địa điểm hạt nhân mới để thay thế những nơi bị tấn công trong cuộc xung đột hồi giữa năm, cũng như khôi phục kho tên lửa của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Florida ngày 29/12. Ảnh: AFP

"Tôi hy vọng họ không cố gắng xây dựng lại chúng vì nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng xóa sổ chúng", ông Trump nói và cho biết thêm rằng phản ứng của Mỹ "có thể mạnh mẽ hơn lần trước".

Nhưng Tổng thống Trump đồng thời cho biết ông tin Iran vẫn quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận với Mỹ về các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Iran cùng ngày đã lên án những cáo buộc cho rằng họ đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, khẳng định đây là một chiến dịch tâm lý nhằm vào Tehran, đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Iran thêm một lần nữa.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống cũng bác bỏ thông tin về việc ông và Thủ tướng Netanyahu xảy ra căng thẳng liên quan đến giai đoạn hai của lệnh ngừng bắn mong manh tại Gaza, đồng thời khẳng định Israel đã thực hiện đúng các cam kết và trách nhiệm hiện tại thuộc về Hamas.

"Nếu Hamas không giải giáp vũ khí như đã thỏa thuận, họ sẽ phải trả giá đắt", ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. "Họ phải giải giáp vũ khí trong một khoảng thời gian khá ngắn".

Cánh vũ trang của Hamas trước đó cùng ngày tái khẳng định rằng họ sẽ không giao nộp vũ khí. "Người dân của chúng tôi đang tự vệ và sẽ không từ bỏ vũ khí nếu vẫn tiếp tục bị chiếm đóng", Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam tuyên bố trong một video.

Thủ tướng Netanyahu cho biết đã có một cuộc thảo luận "rất hiệu quả" với Tổng thống Trump và thông báo Israel sẽ trao tặng ông Trump huân chương dân sự cao quý nhất của quốc gia này. Đây là lần đầu tiên giải thưởng được trao cho một công dân không phải người Israel.

Trong khi một số quan chức Nhà Trắng lo ngại Thủ tướng Netanyahu đang trì hoãn tiến trình tiến tới giai đoạn hai của lệnh ngừng bắn ở Gaza, Tổng thống Trump cho biết ông không có nhiều khác biệt với lãnh đạo Israel và cũng không lo lắng về bất cứ điều gì Israel đang làm.

Lệnh ngừng bắn tại Gaza hồi tháng 10 là một trong những thành tựu lớn trong năm đầu tiên trở lại nắm quyền của Tổng thống Trump. Washington cùng các nhà trung gian khu vực hy vọng có thể tiếp tục duy trì đà tiến triển này.

Trang tin Axios cho biết ông Trump đang tìm cách đưa ra các thông báo, sớm nhất là vào tháng một năm sau, về một chính phủ lâm thời và lực lượng quốc tế tại Gaza.

Tuy nhiên, Tổng thống đến nay vẫn đưa ra rất ít chi tiết ngoài việc nói rằng ông hy vọng việc tái thiết có thể sớm bắt đầu tại Gaza, nơi đã bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc tấn công của Israel nhằm đáp trả Hamas từ tháng 10/2023.

Vũ Hoàng (Theo AFP)