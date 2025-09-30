Ông Trump công bố kế hoạch chấm dứt chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự Gaza, nhận được sự ủng hộ từ Israel cùng nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo.

"Sau khi tham vấn sâu rộng với bạn bè và đối tác trong khu vực, tôi đã công bố những nguyên tắc hòa bình của chúng tôi và kế hoạch nhận được rất nhiều sự đồng tình", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 29/9.

Nhà Trắng sau đó đưa ra tài liệu gồm 20 điểm nhằm hướng đến chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza, trong đó có kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi con tin trong tay Hamas lấy tù nhân Palestine mà Israel giam giữ, Tel Aviv rút quân theo từng giai đoạn khỏi Gaza, giải giáp Hamas và thành lập chính quyền lâm thời do một cơ quan quốc tế đứng đầu.

Tổng thống Trump (trái) và Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AFP

"Tôi ủng hộ kế hoạch của ngài nhằm chấm dứt chiến sự ở Gaza, bởi nó đáp ứng đầy đủ các mục tiêu mà chúng tôi đặt ra. Kế hoạch sẽ giúp tất cả con tin trở về Israel, xóa bỏ sức mạnh quân sự của Hamas, chấm dứt quyền kiểm soát chính trị của họ và bảo đảm rằng Gaza sẽ không bao giờ còn là mối đe dọa đối với Israel", Thủ tướng Netanyahu nói.

Lãnh đạo Israel cũng cảnh báo rằng nước này "sẽ tự mình hoàn tất công việc" nếu Hamas từ chối kế hoạch hoặc giả bộ chấp thuận.

Tổng thống Trump nói Israel sẽ nhận được "sự ủng hộ hoàn toàn" từ phía ông để hành động trong trường hợp Hamas không chấp nhận thỏa thuận. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh hòa bình Trung Đông "đang hơn cả rất gần" và mô tả thông báo về kế hoạch hòa bình Gaza "có thể là một trong những ngày tuyệt vời nhất của nhân loại".

Chưa rõ Hamas có chấp nhận kế hoạch hòa bình này hay không. "Mỹ chưa chuyển kế hoạch này cho chúng tôi ngoài những gì được công bố trên truyền thông", một quan chức Hamas nói với Reuters.

8 quốc gia Arab và Hồi giáo đã ca ngợi "những nỗ lực chân thành" của Tổng thống Trump. Lãnh đạo Ai Cập, Jordan, Arab Saudi, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan đã trao đổi với Tổng thống Trump tuần trước.

Chính quyền Palestine hoan nghênh "các nỗ lực quyết tâm và chân thành" của ông chủ Nhà Trắng nhằm chấm dứt chiến sự Gaza.

Vị trí Gaza City và các đô thị khác ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa kêu gọi các bên "nắm lấy thời khắc này để trao cơ hội thực sự cho hòa bình". "Tình hình ở Gaza là không thể chấp nhận được. Giao tranh phải chấm dứt, toàn bộ con tin phải được trả tự do ngay lập tức", ông Costa cho hay.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Hamas giờ đây "không còn lựa chọn nào khác ngoài lập tức trả tự do cho toàn bộ con tin", đồng thời kêu gọi Israel "kiên quyết cam kết" thực hiện kế hoạch.

Chiến sự Israel - Hamas bùng phát tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang ở Gaza tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt cóc 251 con tin. Trong số này, 47 người vẫn bị giam giữ tại Gaza với khoảng 20 người được tin là còn sống.

Israel sau đó mở chiến dịch vào Gaza với mục tiêu loại bỏ Hamas. Cơ quan y tế Gaza ngày 28/9 cho biết giao tranh đã khiến hơn 66.000 người Palestine thiệt mạng, hơn 168.000 người bị thương, chủ yếu là dân thường.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)