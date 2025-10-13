Ông Trump: Chiến sự ở Gaza đã kết thúc

Tổng thống Trump tuyên bố chiến sự ở Gaza đã kết thúc và bày tỏ mong muốn đến thăm vùng lãnh thổ này, khi lên đường đến Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm 12/10 lên đường bắt đầu "chuyến đi rất đặc biệt" tới Israel và Ai Cập.

"Chiến sự đã kết thúc. Mọi người đều hiểu rõ điều đó", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, khi được hỏi liệu ông có tin rằng xung đột giữa Israel và Hamas đã kết thúc hay chưa.

Lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza sẽ được đảm bảo. "Giao tranh kéo dài suốt nhiều thế kỷ và tôi nghĩ mọi người đã quá mệt mỏi rồi", ông cho hay.

Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực Một để chuẩn bị tới Trung Đông hôm 12/10. Ảnh: Reuters

Tại Israel, ông Trump dự kiến gặp gỡ gia đình các con tin bị Hamas bắt và phát biểu trước quốc hội nước này. Tổng thống Mỹ sau đó sẽ đến Ai Cập, nơi ông và Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza và thúc đẩy hòa bình Trung Đông. Hơn 20 lãnh đạo thế giới sẽ góp mặt, trong khi Israel và Hamas đều không cử đại diện.

Chuyến công du chớp nhoáng này phần nào được xem là mừng chiến thắng sau thỏa thuận hòa bình Gaza mà Tổng thống Trump góp phần làm trung gian, với kế hoạch hòa bình 20 điểm được công bố vào cuối tháng 9. "Mọi người đều rất phấn khích với thời khắc này. Đây là sự kiện rất đặc biệt", ông phát biểu khi chuẩn bị lên máy bay tại Căn cứ Liên hợp Andrews gần thủ đô Washington.

Thách thức trước mắt với kế hoạch hòa bình là Hamas từ chối giải giáp và Israel không cam kết rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza. Ông Trump khẳng định đã nhận được "sự đảm bảo" từ Israel, Hamas và các bên liên quan chủ chốt khác trong khu vực về giai đoạn đầu của thỏa thuận, cũng như các giai đoạn tiếp theo.

"Tôi không nghĩ họ sẽ khiến tôi thất vọng", ông cho hay, thêm rằng mối quan hệ của ông với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rất tốt. "Tôi xảy ra một số bất đồng với ông ấy nhưng mọi vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng", lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn đến thăm Dải Gaza. "Tôi rất tự hào nếu được làm việc đó. Ít nhất tôi cũng muốn đặt chân đến Gaza", ông cho biết. Tuy nhiên, động thái như vậy đặt ra rất nhiều thách thức an ninh và Tổng thống Mỹ cũng không nói rõ khi nào chuyến đi có thể diễn ra.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết văn kiện chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza sẽ được ký tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Một quan chức cấp cao Palestine nói Tổng thống Mahmoud Abbas cũng sẽ tham dự sự kiện.

Israel và Hamas hôm 9/10 ký thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza, sau các vòng đàm phán ở Ai Cập. Theo thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ kết thúc, Israel rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza. Hai bên sẽ trao đổi con tin và tù nhân, trong khi hàng viện trợ nhân đạo cũng được phép vào Dải Gaza với quy mô lớn, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã hoàn thành rút quân về giới tuyến theo thỏa thuận và đang chờ trao trả con tin, dự kiến diễn ra trưa 13/10.

Hamas dự kiến bàn giao khoảng 20 con tin còn sống. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 người Palestine đang ngồi tù ở nước này và khoảng 1.700 người Gaza bị bắt từ khi chiến sự Gaza bùng phát. Thi thể các con tin Israel đã thiệt mạng dự kiến được chuyển sau.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố IDF sẽ phá hủy các đường hầm do Hamas xây dựng ở Gaza sau khi con tin được thả.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)