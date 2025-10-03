Ông Trump ấn định hạn chót với Hamas

Tổng thống Mỹ yêu cầu Hamas chấp nhận kế hoạch hòa bình ở Gaza muộn nhất vào tối 5/10, nếu không sẽ đối mặt "địa ngục".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/10 đăng bài trên mạng xã hội Truth Social, nêu rõ hạn chót để nhóm vũ trang Hamas chấp nhận kế hoạch hòa bình 20 điểm về Gaza là 18h ngày 5/10 giờ miền đông Mỹ (22h GMT).

"Nếu thỏa thuận và cũng là cơ hội cuối cùng này không được chấp nhận, Hamas sẽ phải hứng chịu địa ngục chưa từng thấy", ông Trump viết.

Ông chủ Nhà Trắng thêm rằng "những người Palestine vô tội" nên sơ tán khỏi khu vực và đến nơi an toàn hơn để đề phòng nguy cơ có một cuộc tấn công nhắm vào lực lượng còn lại của Hamas.

"Hầu hết thành viên Hamas đã bị bao vây và phong tỏa về mặt quân sự. Chỉ cần tôi ra lệnh là mạng sống của họ sẽ chấm dứt ngay lập tức. Với những người còn lại, chúng tôi biết các người đang ở đâu, là ai và các người sẽ bị truy lùng, tiêu diệt", ông Trump cảnh báo, trước khi nhấn mạnh Hamas đang có "cơ hội cuối cùng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AP

Hamas trước đó cùng ngày nói rằng họ cần thời gian để nghiên cứu kế hoạch chấm dứt xung đột Dải Gaza do Tổng thống Mỹ đề xuất.

Kế hoạch mà Tổng thống Mỹ công bố đầu tuần này yêu cầu ngừng bắn, thả con tin ở Dải Gaza trong vòng 72 giờ sau khi các bên thống nhất thỏa thuận, giải giáp Hamas và quân đội Israel dần rút khỏi dải đất. Chính quyền chuyển tiếp hậu xung đột sẽ được giám sát bởi "Hội đồng Hòa bình", do ông Trump làm chủ tịch. Israel cùng nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo ủng hộ đề xuất.

Quân đội Israel đang tiến hành cuộc tấn công trên không và trên bộ vào Gaza City, thành phố lớn nhất dải đất. Liên Hợp Quốc hôm nay khẳng định không có nơi nào an toàn ở Gaza và các khu vực do Israel mô tả là an toàn ở phía nam dải đất cũng là "những nơi chết chóc".

Vị trí Gaza City và các đô thị khác ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Chiến sự Israel - Hamas bùng phát tháng 10/2023 sau khi Hamas tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt 251 người làm con tin. Trong số này, 47 người vẫn bị giam giữ tại Dải Gaza với khoảng 20 con tin được cho là còn sống.

Israel sau đó mở chiến dịch đáp trả với mục tiêu loại bỏ Hamas. Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết giao tranh đã khiến hơn 66.200 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Thanh Tâm (Theo AFP)