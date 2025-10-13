Ông Trump: Ác mộng đau đớn ở Gaza đã qua

Tổng thống Trump hoan nghênh việc chấm dứt "cơn ác mộng đau đớn" sau hai năm xung đột ở Gaza, ca ngợi đây là chiến thắng cho tất cả.

"Ít nhất thì giờ đây, cơn ác mộng dài đằng đẵng và đau đớn cuối cùng cũng đã qua, không chỉ với người Israel mà còn đối với người Palestine và nhiều người khác", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước quốc hội Israel hôm nay, đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Ông chủ Nhà Trắng nói khi những đống đổ nát được dọn dẹp và bình minh ló rạng ở Gaza, "một tương lai tươi sáng hơn nhiều sẽ xuất hiện trước mắt các bạn". Ông thêm rằng "đây là thời điểm rất đáng mong đợi với Israel".

Tổng thống Mỹ mô tả cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10/2023 là hành động tàn bạo "đánh thẳng vào giá trị cốt lõi của con người". Ông nhấn mạnh Mỹ và Israel sẽ "không bao giờ quên" và "không bao giờ để chuyện này lặp lại".

"Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các quốc gia thuộc thế giới Arab và Hồi giáo, khi đã cùng nhau gia tăng sức ép để Hamas trả tự do cho con tin và đưa họ về nước", ông nói. "Việc tất cả các nước cùng hợp tác vì hòa bình là chiến thắng đáng kinh ngạc cho Israel và thế giới".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước quốc hội Israel ngày 13/10. Ảnh: AP

Ngoài xung đột ở Gaza, ông Trump cũng đề cập tới căng thẳng với Iran. Ông cho biết muốn có thỏa thuận hòa bình với Tehran, sau khi Washington và Tel Aviv từng cùng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6.

"Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta đạt được một thỏa thuận hòa bình với họ. Các bạn có muốn điều đó không? Tôi nghĩ đó chắc hẳn là chuyện tốt. Bởi tôi nghĩ họ muốn như vậy?", ông nói.

Ông thêm rằng cơ hội đạt thỏa thuận đang nằm trong tay Tehran. "Chúng tôi sẵn sàng khi các vị sẵn sàng", ông nói, thêm rằng cả Mỹ và Israel đều không có "thái độ thù địch" gì với người dân Iran. "Chúng tôi chỉ muốn sống trong hòa bình".

Cũng trong bài phát biểu trước quốc hội Israel, ông Trump kêu gọi Tổng thống nước này ân xá cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện tụng liên quan tới cáo buộc tham nhũng.

"Tôi có một ý tưởng. Thưa ngài Tổng thống (Isaac Herzog), tại sao ngài không ân xá cho ông ấy", ông Trump nói. "Điều này không có trong bài phát biểu, nhưng quý vị biết đấy, tôi quý mến ông ấy và việc ân xá dường như là hoàn toàn hợp lý".

Ông Netanyahu và vợ Sara bị cáo buộc nhận số đồ xa xỉ trị giá hơn 260.000 USD gồm xì gà, trang sức và rượu champagne từ các tỷ phú muốn được hưởng các lợi ích về chính trị.

"Xì gà và champagne, ai mà quan tâm cơ chứ", ông Trump nói đùa, thêm rằng Thủ tướng Netanyahu là "một trong những lãnh đạo thời chiến vĩ đại nhất của Israel".

Ông Trump đến Israel vào thời điểm nhóm Hamas ở Dải Gaza trao trả toàn bộ 20 con tin còn sống cho Tel Aviv như một phần của thỏa thuận hòa bình do ông Trump thúc đẩy. Theo lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất, sau khi Hamas trao trả các con tin còn sống, Israel sẽ bắt đầu thả khoảng 2.000 tù nhân Palestine, cũng như rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo.

Sau khi rời Israel, Tổng thống Mỹ dự kiến đến Ai Cập, nơi ông và Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza và thúc đẩy hòa bình Trung Đông. Hơn 20 lãnh đạo thế giới sẽ góp mặt, trong khi Israel và Hamas đều không cử đại diện.

Thanh Tâm (Theo Times of Israel, AFP)