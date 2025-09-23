Ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục làm Bí thư Thái Nguyên

Ủy viên dự khuyết Trung ương Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự lãnh đạo tỉnh.

Ngoài Bí thư Trịnh Việt Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới gồm các ông Nguyễn Đăng Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; và ông Đinh Quang Tuyên, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 65 thành viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người.

Ông Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Cổng thông tin Thái Nguyên

Ông Trịnh Việt Hùng 48 tuổi, quê Hải Dương, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13. Ông nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đến tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Vũ Tuân