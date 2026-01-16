Ông Trần Sỹ Thanh và nhiều Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Bộ trưởng Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường... được cử tri nơi công tác giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.

Ngày 16/1, cử tri Ủy ban Kiểm tra Trung ương thống nhất 100% giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Cử tri đánh giá ông là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, uy tín cao; được Trung ương tin tưởng giao phụ trách cơ quan giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thanh cho biết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe và phản ánh kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Giang Huy

Ông Trần Sỹ Thanh 55 tuổi, quê Nghệ An; thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Tài chính - kế toán; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông từng công tác tại Bộ Tài chính, giữ nhiều vị trí tại Kho bạc Nhà nước; sau đó làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Giai đoạn 2017-2022, ông lần lượt làm Phó ban Kinh tế Trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước. Từ tháng 7/2022, ông làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội hơn 3 năm trước khi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tháng 11/2025.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã được 100% cử tri nơi công tác thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 vì đủ điều kiện, tiêu chuẩn và uy tín để ứng cử.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại hội nghị, ông Thắng khẳng định tinh thần cống hiến trong suốt thời gian làm đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ trước và cam kết tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Nếu được bầu, ông cho biết sẽ tham gia có chất lượng vào hoạt động xây dựng luật, nghị quyết, đặc biệt các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Văn Thắng 53 tuổi, quê Hà Nội; tiến sĩ Tài chính - lý thuyết tiền tệ; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), khóa 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông có 22 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), từng giữ các vị trí Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Từ tháng 7/2018, ông Thắng lần lượt làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; sau đó có 2 năm làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tháng 11/2022, ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải (trước khi tổ chức lại bộ máy) và hai năm sau giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thống nhất 100% giới thiệu Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Phó cục trưởng Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Lương Văn Anh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: Xuân Hoa

Theo nhận xét của cử tri, Bộ trưởng Trần Đức Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, nhạy bén trong phản ứng chính sách; kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương, có khả năng kết nối, xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến được nhận xét có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, từng là đại biểu Quốc hội khóa 13 (2011-2016); quyết đoán, quyết liệt trong chỉ đạo, xử lý công việc, tham mưu hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật theo lĩnh vực được phân công.

Ông Lương Văn Anh được đánh giá chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức, điều hành, tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt trong công tác; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết nếu được tín nhiệm trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI, 3 ứng cử viên cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm đại biểu nhân dân, tham gia hoạt động Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao, tăng cường giám sát tối cao, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân.

Sáng nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị cử tri, thống nhất giới thiệu Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.