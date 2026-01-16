Ông Trần Sỹ Thanh, ông Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng được cử tri nơi công tác giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.

Cử tri Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa thống nhất 100% giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Cử tri đánh giá ông Thanh là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, uy tín cao. Ông được Trung ương tin tưởng rất cao khi giao giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Ông Thanh được đánh giá có nhiều kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, tỉnh Đăk Lăk, Lạng Sơn, Hà Nội. Ông tham gia ba khóa Ủy viên Trung ương Đảng và hai khóa đại biểu Quốc hội.

Phát biểu khi được giới thiệu, ông Thanh khẳng định sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tin tưởng bầu. Ông khẳng định sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, phản ánh kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Giang Huy

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh 55 tuổi, quê Nghệ An; trình độ thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Tài chính, kế toán; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông Thanh từng giữ chức Phó vụ trưởng Kế hoạch tổng hợp, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính).

Từ năm 2008, ông lần lượt giữ các nhiệm vụ như Phó chủ tịch tỉnh Đăk Lăk; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (nay là Bắc Ninh); Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Từ cuối năm 2017, ông Thanh có gần ba năm làm Phó ban Kinh tế Trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam; 8 tháng làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; 15 tháng làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Thanh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ tháng 7/2022 và đảm nhiệm cương vị này hơn ba năm trước khi được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tháng 11/2025.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cũng vừa được 100% cử tri nơi công tác thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Phát biểu trước cử tri, ông Thắng khẳng định tinh thần cống hiến trong suốt thời gian là đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ từ trước tới nay và cam kết không ngừng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Nếu được bầu, ông sẽ tham gia có chất lượng vào hoạt động của Quốc hội gồm xây dựng các dự án luật, nghị quyết, nhất là nội dung lĩnh vực tài chính để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Văn Thắng 53 tuổi, quê Hà Nội; trình độ tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết) và khóa 13; đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15.

Trước khi đảm nhận các vị trí trong chính quyền, ông Thắng có 22 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), trải qua nhiều chức vụ quan trọng, từ Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank.

Tháng 7/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, sau đó là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Trước khi giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải (cũ) vào tháng 11/2022, ông Thắng có hai năm làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tháng 11/2024, ông Nguyễn Văn Thắng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Tài chính.