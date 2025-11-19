Ông Trần Phong làm Chủ tịch Khánh Hòa

Ông Trần Phong, nguyên Chủ tịch UBND Quảng Trị, được bầu làm Chủ tịch UBND Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Nguyễn Khắc Toàn đã nhận công tác mới.

Chiều 19/11, ông Trần Phong được HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh, với số phiếu thuận 60/61. Trước đó, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Ông Phong, 51 tuổi, quê ở xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ), là thạc sĩ Kinh tế.

Tân Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa từng giữ nhiều chức vụ tại Quảng Bình cũ như Phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình từ tháng 12/2024.

Tháng 7/2025, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mới nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa hiện có 5 người, gồm Chủ tịch Trần Phong và 4 Phó chủ tịch là các ông: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền, Nguyễn Thanh Hà.

Sau khi sáp nhập Ninh Thuận, Khánh Hòa có diện tích hơn 8.555 km2, dân số hơn 2,24 triệu người; có 65 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 16 phường, một đặc khu).

Bùi Toàn