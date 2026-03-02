Ông Trần Huy Tuấn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tuyệt đối 100%.

Sáng 2/3, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, cho biết việc kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đúng quy trình, quy định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y kết quả theo quy định.

Ông Trần Huy Tuấn sẽ kế nhiệm ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình do ông Phong dự kiến được Trung ương phân công nhiệm vụ khác. Trước đó, ông Phong là Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ sau sáp nhập và được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từ 1/10/2025 đến nay.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: Lam Sơn

Ông Trần Huy Tuấn 52 tuổi, quê gốc tỉnh Yên Bái nay thuộc tỉnh Lào Cai; là kỹ sư Thủy lợi, cử nhân Kinh tế chính trị, thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Ông từng giữ nhiều vị trí tại tỉnh Yên Bái trước đây như Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 6/2025, sau khi Lào Cai và Yên Bái sáp nhập, ông được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 11/2025, ông được Ban Bí thư điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và sau đó được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định, có 129 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích hơn 3.940 km2, dân số hơn 4,4 triệu người. Năm 2025, quy mô kinh tế của tỉnh ước đạt 342.812 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 89,2 triệu đồng.

Lê Hoàng