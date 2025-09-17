Ông Quản Minh Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ ngày 15 đến 17/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho gần 64.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 53 người.

Ban Chấp hành sau đó họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Quản Minh Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy. Các ông Vũ Hồng Quang được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Hải Hòa giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bế Thanh Tịnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 thành viên, ông Nguyễn Trung Thảo tiếp tục làm Chủ nhiệm. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng gồm 19 người, trong đó có một đại biểu dự khuyết.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo Cao Bằng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Quản Minh Cường khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề. Ông cam kết đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, trọng dân, vì dân; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng đưa Cao Bằng bước vào giai đoạn phát triển mới. Tỉnh sẽ khai thác tối đa lợi thế đặc thù, huy động nguồn lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu và du lịch, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng đạt mức khá so với các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Quản Minh Cường 56 tuổi, quê ở Hưng Yên, là Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông từng công tác nhiều năm tại Công an tỉnh Lào Cai. Năm 1998, ông chuyển về Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, lần lượt giữ các chức danh cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Thư ký Phó tổng cục trưởng, Phó trưởng phòng Khoa học - Pháp chế, Cục Tham mưu.

Từ năm 2005, ông công tác biệt phái tại Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương, sau đó giữ các chức vụ Phó vụ trưởng, Vụ trưởng Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Năm 2015, ông được bổ nhiệm Cục trưởng Bảo vệ Chính trị nội bộ, rồi làm Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 7/2020, ông được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đến tháng 1/2025, ông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Sơn Hà