Ông Putin: Nga đã bao vây hoàn toàn thành trì Pokrovsk - Mirnograd

Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng Nga đã bao vây cụm thành trì Pokrovsk - Mirnograd ở tỉnh Donetsk, đồng thời đạt bước tiến ở nhiều khu vực khác.

"Tại khu vực do cánh quân Trung tâm phụ trách, các hoạt động chính vẫn diễn ra trên mặt trận Pokrovsk - Mirnograd. Cả hai thành phố đã bị bao vây hoàn toàn, giống như Kupyansk trước đây", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 27/11.

Ông Putin thêm rằng lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 70% diện tích Pokrovsk, trong khi quân đội Ukraine đã mất những đơn vị có sức chiến đấu cao nhất tại thành phố này. Ngoài ra, các đơn vị Nga cũng đạt bước tiến nhanh trên những mặt trận khác, áp sát thành trì Seversk ở tỉnh Donetsk và chuẩn bị giành được thành phố Volchansk ở tỉnh Kharkov.

Cục diện mặt trận Pokrovsk - Mirnograd tính đến ngày 26/11. Đồ họa: ISW

"Cánh quân Đông đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương và đang tiến với tốc độ rất nhanh ở khu vực phía bắc tỉnh Zaporizhzhia, giáp với tỉnh Dnipropetrovsk", ông Putin nói, cho biết lực lượng Nga còn cách thành trì Hulyaipole khoảng 1,5 km.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ tại Mỹ, hôm 26/11 công bố bản đồ cục diện chiến sự dựa trên dữ liệu tình báo nguồn mở, cho thấy lực lượng Nga có thể đã khép vòng vây và chặn mọi tuyến hậu cần đến Mirnograd.

Pokrovsk và Mirnograd tạo thành cụm đô thị ở phía tây tỉnh Donetsk, trong đó thành phố Pokrovsk là trung tâm hậu cần quan trọng và đóng vai trò nền tảng với hệ thống phòng tuyến của Ukraine tại tỉnh này.

Quân đội Nga bắt đầu tấn công Pokrovsk từ giữa năm 2024, từng hứng chịu nhiều tổn thất khi triển khai các đội hình lớn với xe tăng, thiết giáp và bộ binh, do vấp phải thế trận phòng thủ có chiều sâu của Ukraine.

Nga đạt đột phá khi điều chỉnh chiến thuật, chuyển sang sử dụng các phân đội bộ binh nhỏ, đôi khi chỉ 3-5 người, di chuyển bằng xe máy để áp sát phòng tuyến đối phương. Dưới sự yểm trợ từ thiết bị bay không người lái (drone), lực lượng này xâm nhập vào các thị trấn bỏ hoang xung quanh Pokrovsk từ đầu tháng 9.

Thay đổi chiến thuật giúp Nga dần dần chọc thủng các phòng tuyến quanh Pokrovsk, trong khi Ukraine không có cách nào đối phó. Các đơn vị Ukraine trong thành phố cũng không giữ được phòng tuyến do thiếu quân tăng viện và tuyến hậu cần bị cắt đứt.

Đám cháy tại một khu dân cư thuộc thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, ngày 31/8. Ảnh: Suspilne

Trong vòng hai tháng qua, quân đội Nga đã tạo được gọng kìm lớn nhằm vây chặt cụm thành trì Pokrovsk - Mirnograd. Giới chuyên gia Ukraine từng cảnh báo rằng phòng tuyến tại một trong hai thành phố sụp đổ sẽ dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, khiến đô thị còn lại bị bao vây hoàn toàn và thất thủ nhanh chóng.

Mason Clark, giám đốc Dự án Phòng thủ châu Âu thuộc ISW, nói rằng mục đích của Nga khi tấn công Pokrovsk - Mirnograd là bao vây hoàn toàn hoặc buộc quân đội Ukraine rút lui, thay vì tấn công trực diện để bào mòn lực lượng đối phương như ở Bakhmut.

"Mục tiêu là vây hãm các đơn vị Ukraine, chứ không nhất thiết là giành giật từng khu nhà trong nội thành. Nga có thể làm được điều này vì họ chấp nhận tiến quân rất chậm, thay vì chú trọng vào những chiến dịch xung kích chớp nhoáng với ưu tiên tiến quân nhanh chóng như giai đoạn 2022-2023", Clark nêu quan điểm.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)