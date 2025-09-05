Ông Putin: Lính nước ngoài ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tấn công mọi lực lượng phương Tây hiện diện ở Ukraine, cho rằng điều này không cần thiết với thỏa thuận hòa bình.

"Về khả năng quân đội nước ngoài hiện diện tại Ukraine, đây là một trong những lý do chính để lôi kéo quốc gia này vào NATO. Nếu binh sĩ nước ngoài tới đây, đặc biệt trong giai đoạn chiến sự hiện nay, chúng ta sẽ coi họ là mục tiêu tấn công hợp pháp", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm nay.

Ông Putin cho rằng phương Tây không cần triển khai binh sĩ tới thực địa Ukraine nếu Moskva và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình, cảnh báo điều này không có lợi cho hòa bình lâu dài.

"Tôi không thấy quân đội nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ Ukraine có ý nghĩa gì nếu đạt được thỏa thuận hòa bình. Nếu đạt được thỏa thuận, Nga sẽ tuân thủ đầy đủ và không ai có thể nghi ngờ điều này", ông cho hay.

Tổng thống Putin tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2025 ở Vladivostok ngày 5/9. Ảnh: RIA Novosti

Tổng thống Putin thêm rằng chưa bên nào thảo luận nghiêm túc về vấn đề đảm bảo an ninh với Nga. Ông khẳng định Moskva sẽ thực hiện các thỏa thuận liên quan, cũng như tôn trọng "các đảm bảo an ninh được thiết lập cho cả Nga và Ukraine".

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo 26 trong 35 quốc gia thuộc "liên minh thiện chí" đã cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi chiến sự kết thúc. Các nước này sẽ triển khai lực lượng trên bộ, trên biển và trên không đến Ukraine để thực hiện mục tiêu đề ra.

Một số nước không triển khai lực lượng tới Ukraine, thay vào đó sẽ cung cấp đảm bảo an ninh qua hình thức khác như huấn luyện binh sĩ và trang bị vũ khí.

Ông Macron không nêu tên các quốc gia nói trên, cũng như quy mô lực lượng mà họ dự kiến điều tới Ukraine. Anh và Pháp bày tỏ sẵn sàng đưa quân tới Ukraine, song một số quốc gia như Italy và Bulgaria cho biết sẽ không làm điều này. Đức tuyên bố sẽ chỉ đưa ra cam kết về quân sự khi có điều kiện rõ ràng, trong đó có mức độ tham gia của Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)