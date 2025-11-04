Ông Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó tổng thường trực Thanh tra Chính phủ, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 4/11, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng cùng ngày, ông Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Nguyễn Văn Quảng 56 tuổi, tiến sĩ Luật, quê Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Trưởng thành từ ngành kiểm sát, ông Quảng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng; Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP HCM; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM; Phó viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuối năm 2019, ông được Ban Bí thư luân chuyển làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Gần một năm sau, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy. Sau khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Đầu tháng 9/2025, ông được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Vũ Tuân