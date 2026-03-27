Ngày 27/3, Thủ tướng ký quyết định cho ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo để bố trí công tác khác theo ý kiến cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Phúc 52 tuổi, quê Long An. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Ngoại thương năm 1995; thạc sĩ kinh tế phát triển chương trình liên kết giữa Đại học Kinh tế TP HCM và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan. Năm 2006, ông nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo tháng 9/2017, ông từng giữ các vị trí phó khoa, trưởng khoa Kinh tế, sau đó là Phó hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Phúc.

Trong gần 9 năm giữ cương vị Thứ trưởng, ông phụ trách lĩnh vực giáo dục đại học; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác kiểm tra trong phạm vi được phân công.

Ông cũng giúp Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến điều kiện đầu tư và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học; công tác phòng thủ dân sự; một số nhiệm vụ khoa học, công nghệ; việc công nhận các cuộc thi, kỳ thi Olympic thuộc các môn toán, vật lí, hóa học, cơ học, tin học và các chuyên ngành khác ở bậc đại học.

