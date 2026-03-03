Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Ninh Bình

Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 3/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao quyết định.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Thanh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Trần Huy Tuấn - người vừa được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó Bí thư Đặng Xuân Phong đã được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Thanh Bình khi còn đương chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Ông Nguyễn Thanh Bình 52 tuổi, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông từng giữ nhiều vị trí tại Thái Nguyên như Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên cũ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, sau đó là Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo các cấp tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để các cán bộ mới sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định, có 129 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích hơn 3.940 km2, dân số hơn 4,4 triệu. Năm 2025, quy mô kinh tế của tỉnh ước đạt 342.812 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 89,2 triệu đồng.

