Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 4/9, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định, ông Nguyễn Long Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị để nhận nhiệm vụ mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Long Hải, đồng thời đề nghị ông cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến gần.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (phải) trao quyết định, chúc mừng ông Nguyễn Long Hải. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Long Hải khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trọng trách lớn; cam kết rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, trau dồi kiến thức, cập nhật quy định mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để áp dụng hiệu quả trong công tác.

Ông Nguyễn Long Hải 49 tuổi, quê Phú Thọ, Tiến sĩ Luật học. Ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Trung ương Đoàn, trong đó có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương (2014-2017). Tháng 1/2018, ông làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; sau đó là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Năm 2021, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tháng 11/2024, ông được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; sau sắp xếp đơn vị hành chính, ông đảm nhiệm cương vị Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị.

Cùng ngày, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các chức danh kiêm nhiệm. Ông Trung được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Trước đó ngày 30/8, ông Lê Hoài Trung được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định giữ chức Quyền Bộ trưởng nhiệm kỳ 2025-2030.

