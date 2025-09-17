Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh được HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Đỗ Minh Tuấn đã bị cho nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Nguyễn Hoài Anh được bầu với tỷ lệ phiếu thuận 100%, tại cuộc họp chuyên đề của HĐND tỉnh Thanh Hóa, chiều 17/9.

Trước đó vào buổi sáng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chiều 17/9. Ảnh: Lam Sơn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoài Anh cho rằng đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực để xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

Ông cho biết trước mắt sẽ cố gắng làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ công chức, tập trung các giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, hướng tới mục tiêu đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp, giàu mạnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền cơ sở, để cùng vượt qua khó khăn, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoài Anh (thứ ba từ trái sang), chiều 17/9. Ảnh: Lam Sơn

Ông Nguyễn Hoài Anh 48 tuổi, quê Quảng Nam cũ, có trình độ Cử nhân Anh văn, Kiến trúc sư và Thạc sĩ Quản lý hành chính công. Ông từng trải qua nhiều vị trí tại Bình Thuận như Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng Ban Nội chính, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tháng 7/2019, ông được bầu làm Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận; hơn một năm sau giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tháng 3/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Đến tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa đang có hai phó chủ tịch phụ trách công việc là ông Mai Xuân Liêm và ông Đầu Thanh Tùng. 5 ngày trước, ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng thời điểm, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, vắng mặt đột ngột. Từ đó đến nay, hoạt động điều hành UBND tỉnh do ông Mai Xuân Liêm phụ trách.

Ông Đỗ Minh Tuấn được cho nghỉ hưu trước tuổi

Trong phát biểu khai mạc Kỳ họp HĐND, ông Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp, đã thay mặt Thường trực HĐND báo cáo về công tác nhân sự.

Theo đó, Trung ương đã quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên (Phó Bí thư Thường trực) và ông Đỗ Minh Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh). Sau đó, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa áp dụng khoản 6, điều 37 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 để báo cáo HĐND tỉnh mà không phải tiến hành thủ tục miễn nhiệm.

Khoản 6, điều 37 của luật này quy định: khi cán bộ do HĐND bầu giữ chức vụ tại HĐND hoặc UBND đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu, từ trần hoặc thôi việc theo pháp luật thì HĐND không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm; Thường trực HĐND chỉ cần báo cáo tại kỳ họp gần nhất để ghi nhận.

Trước đó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cũng cho biết Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã cho ông Đỗ Minh Tuấn thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các chức vụ khác trong Đảng.

Lê Hoàng