Ông Nguyễn Hoài Anh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, được Bộ Chính trị chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giới thiệu để HĐND bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị sáng 17/9, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Ông đồng thời được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi lễ công bố sáng 17/9. Ảnh: Lam Sơn

Ông Nguyễn Hoài Anh 48 tuổi, quê Quảng Nam cũ, có trình độ Cử nhân Anh văn, Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý hành chính công. Ông từng giữ chức Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tháng 7/2019, ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận và hơn một năm sau làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận. Tháng 3/2024, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Hiện nay UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ có hai Phó chủ tịch phụ trách công việc là ông Mai Xuân Liêm và Đầu Thanh Tùng; trong đó ông Mai Xuân Liêm được giao điều hành hoạt động của UBND tỉnh sau khi Chủ tịch Đỗ Minh Tuấn vắng mặt. 5 ngày trước, ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng điều động Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho hai phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: Lam Sơn

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong 46 tuổi, quê Phú Thọ, từng giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh đối nội (nay là Cục An ninh nội địa). Tháng 7/2022, ông được phân công làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, hai năm sau được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 1/2025 đến nay, ông Phong giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá ông Nguyễn Hoài Anh và thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong đều là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt. Trên các cương vị công tác, hai ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Hưng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh cho rằng đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi nỗ lực rèn luyện, tận tâm, tận tụy vì sự phát triển chung của Thanh Hóa. Ông cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, gương mẫu, trách nhiệm, phát huy dân chủ và tinh thần đoàn kết, cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Hiện ông Nguyễn Doãn Anh là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, các Phó bí thư gồm Nguyễn Hồng Phong, Trịnh Tuấn Sinh và Nguyễn Hoài Anh. Trước đó, Phó bí thư Thường trực Lại Thế Nguyên đã được thông báo vắng mặt - cùng thời điểm vắng mặt của ông Đỗ Minh Tuấn.

