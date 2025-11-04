Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị diễn ra sáng 4/11. Ông Nguyễn Duy Ngọc kế nhiệm bà Bùi Thị Minh Hoài - người đã được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ trao quyết định cho ông Nguyễn Duy Ngọc. Video: Hoàng Phong Trao quyết định và tặng hoa tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá ông Ngọc đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm trong tham mưu, chỉ đạo, lãnh đạo, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước. Đặc biệt, thời gian qua ông cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Duy Ngọc đã có nhiều đóng góp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn phòng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia. Trong thời gian làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quy định, hướng dẫn, tạo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc cho công tác kiểm tra của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết ông Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ trung ương nhưng cũng là công dân của thành phố. Ông tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn và sự am hiểu Hà Nội, tân Bí thư Thành ủy sẽ cùng Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, nỗ lực hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, trước mắt là phối hợp các cơ quan trung ương góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

"Bộ máy lãnh đạo của TP Hà Nội sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới, có thể ngay trong tuần này để bộ máy bắt tay ngay vào công việc, gồm nhiệm vụ năm 2025 và đại hội 13, cùng nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 mới được thông qua", Tổng Bí thư nói.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhận quyết định từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Ông Nguyễn Duy Ngọc 61 tuổi, là Thạc sĩ Luật, quê Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương, Bí thư Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.

Ông có nhiều năm công tác tại Công an Hà Nội, từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Trì; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (2009-2011); Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (2012-2013); Phó giám đốc Công an thành phố (3/2013-11/2016).

Sau đó, ông giữ cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, rồi Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an. Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, và được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cuối năm 2023.

Tháng 6/2024, ông được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 1/2025, ông được Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Giang Huy

Thành ủy Hà Nội hiện có 4 Phó bí thư gồm các ông Nguyễn Văn Phong (57 tuổi), Trần Sỹ Thanh (54 tuổi), Nguyễn Trọng Đông (56 tuổi) và bà Phùng Thị Hồng Hà (54 tuổi).

Võ Hải