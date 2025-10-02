Ông Nguyễn Duy Lâm tái đắc cử Bí thư Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đương nhiệm, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 2/10, tại ngày làm việc thứ ba Đại hội đại biểu lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, bà Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất về việc bầu Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh gồm 55 người, Ban Thường vụ gồm 15 người. Ông Nguyễn Duy Lâm tiếp tục được bầu là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới với tỷ lệ phiếu thuận 100%.

Ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tái cử chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Dương Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy có 3 Phó chủ nhiệm, 9 ủy viên.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Trước đó, khi trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Lâm nêu mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh; phát triển toàn diện.

Đại hội đề ra 31 chỉ tiêu, trong đó GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân từ 10% trở lên, thu nhập bình quân năm 2030 đạt 80 triệu đồng, xuất khẩu 4 tỷ USD, đến 2030 có 18.000-20.000 doanh nghiệp. Tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá: đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng hiện đại, thu hút dự án chiến lược, đưa Khu kinh tế Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics của khu vực.

Ông Nguyễn Duy Lâm 53 tuổi, quê phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên; thạc sĩ Kỹ thuật, kỹ sư Xây dựng cầu - hầm. Ông từng kinh qua các chức vụ Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Kế hoạch - Đầu tư, Cục trưởng Quản lý xây dựng đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Cục trưởng Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông. Tháng 8/2021, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Giao thông Vận tải. Tháng 3/2025, ông Lâm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đại hội đại biểu lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong ba ngày (30/9 đến 2/10), với chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững". Phương châm hành động là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Tham dự Đại hội có 400 đại biểu chính thức.

Hiện nay Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 73 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, với hơn 100.000 đảng viên.

Hà Tĩnh rộng gần 6.000 km2, dân số hơn 1,6 triệu. 5 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 8.066 tỷ đồng, đạt 45% dự toán năm và 97% so với cùng kỳ năm 2024.

Đức Hùng