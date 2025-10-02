Ông Nguyễn Đức Trung tái cử Bí thư Nghệ An

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đương nhiệm, được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, với tỷ lệ phiếu thuận 100%.

Chiều 2/10, hội nghị lần thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 20 đã công bố danh sách Ban chấp hành gồm 68 người, Ban Thường vụ 17 người. Ngoài ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Bí thư, các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm ông Hoàng Nghĩa Hiếu (Chủ tịch HĐND tỉnh), ông Lê Hồng Vinh (Chủ tịch UBND tỉnh) và bà Võ Thị Minh Sinh (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh).

Phát biểu sau khi được bầu, ông Nguyễn Đức Trung khẳng định tập thể khóa mới sẽ phát huy đoàn kết, trí tuệ, kế thừa kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội; tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, huy động nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Ông Nguyễn Đức Trung 51 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, là thạc sĩ kinh tế. Ông từng giữ các chức Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Kết cấu hạ tầng và đô thị, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 3/2020, ông được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Nghệ An; tháng 11/2024 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu lần thứ 20 Đảng bộ Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 1 đến 3/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới". Phương châm hành động là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Đại hội có 500 đại biểu, đại diện hơn 200.000 đảng viên.

Nghệ An có diện tích 16.490 km2, dân số hơn 3,4 triệu, nằm trên trục giao thông chính Bắc Nam, có hệ thống đường bộ, đường sắt xuyên quốc gia. 6 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách địa phương ước đạt 13.890 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ 2024.

Đức Hùng